Bitcoin ensaya un tímido rebote en busca de los u$s65.000, pero limitado por la Fed y la OPI de Anthropic + Agregar ámbito en









La criptomoneda recupera parte del derrumbe de la semana pasada, aunque sigue cerca de sus mínimos recientes debido a que el mercado descuenta una suba de entre 25 y 50 puntos básicos de la Fed en diciembre. Mientras, el debut bursátil de Anthropic podría drenar capital del mercado cripto.

Bitcoin recupera parcialmente las fuertes caídas de la semana pasada y este martes registra leves alzas que lo ubican en la zona de los u$s64.500. En el resto del mercado, que atraviesa una corriente bajista generalizada, Ethereum sube un 0,6%, XRP un 0,5%, Solana un 2% y Cardano un 0,4%.

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La criptomoneda más importante del mercado se mantiene cerca de sus mínimos recientes y ya acumula seis semanas consecutivas de pérdidas, ya que los temores a una suba de tasas en Estados Unidos y un panorama regulatorio poco claro continúan pesando sobre la confianza en las criptomonedas.

La Fed y los rendimientos, el principal lastre El principal factor de presión sobre el sector son los temores a tasas de interés más altas. Una serie de datos de inflación elevados en Estados Unidos reforzó las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) subirá las tasas en diciembre.

Según la herramienta CME FedWatch, el mercado descuenta un alza de entre 25 y 50 puntos básicos en esa reunión y descartó en gran medida la posibilidad de una pausa.

Un entorno de tasas más altas reduce el atractivo de las apuestas especulativas y de alto riesgo como las criptomonedas, y el bitcoin históricamente tuvo un desempeño inferior durante los ciclos de endurecimiento monetario de la Fed. A ello se suman la persistente volatilidad y otras preocupaciones económicas, como el aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses.

ETF en rojo y la OPI de Anthropic como nuevo factor de riesgo Tras seis semanas de pérdidas, presionado por las salidas de capital de los ETF, Bitcoin también acusa las expectativas de un mayor endurecimiento monetario en un contexto de inflación persistente. Además, la criptomoneda enfrenta una posible presión vendedora ante la esperada oferta pública inicial (OPI) de Anthropic, prevista para el 19 de noviembre, dado que el debut bursátil de la compañía de inteligencia artificial podría desviar capital especulativo desde los activos de mayor riesgo.

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