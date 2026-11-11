Bitcoin perfora los u$s74.000 luego de un dato de inflación en EEUU peor al esperado + Agregar ámbito en









La inflación mensual de EEUU subió por encima del consenso, lo que cumple la condición que había planteado uno de los miembros de la Fed para impulsar un alza más agresiva.

¿A cuánto cotiza Bitcoin esta jornada? ChatGPT IA

Bitcoin (BTC) y el resto de las criptomonedas siguen bajo presión este miércoles luego de que la inflación estadounidense volviera a sorprender al alza. La criptomoneda líder cotiza en u$s73.900, mientras que Ethereum (ETH) se ubica en u$s2.055, en un contexto de incertidumbre sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) y de elevada volatilidad en los activos digitales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La confianza en las criptomonedas también se debilitó ante un entorno regulatorio estadounidense cada vez más incierto, dado que los demócratas han promovido históricamente normas más estrictas para el sector.

La senadora demócrata Elizabeth Warren, una de las principales críticas de los criptoactivos, fue designada para presidir el influyente Comité Bancario del Senado, un movimiento que podría anticipar un mayor escrutinio regulatorio para la industria.

Un IPC más alto de lo esperado El dato de inflación de octubre refuerza las expectativas de una suba de tasas de la Fed en diciembre y alimenta el temor a un endurecimiento monetario más agresivo del previsto, un escenario adverso para los activos de riesgo.

El martes, el gobernador de la Fed Christopher Waller afirmó que ve necesaria una suba de tasas en diciembre, que podría llegar a ser de medio punto porcentual.

Antes de conocerse el IPC, Waller había señalado que, si las cifras de octubre resultaban similares a las de los dos meses previos, podría requerirse una medida más contundente. El dato publicado cumple precisamente esa condición. Las próximas referencias clave para el mercado serán las actas de la reunión de octubre de la Fed, que se publicarán el 18 de noviembre, y el informe del PCE, el indicador de inflación preferido por el banco central, que se conocerá el 25 de noviembre.

Temas Bitcoin

Criptomonedas