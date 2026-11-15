Bitcoin llegó a perforar los u$s63.000 pero logró un leve rebote: qué hay detrás de la fuerte caída

La principal criptomoneda llegó a cotizar cerca de los u$s62.000 antes de recuperar parte de las pérdidas. La salida de capitales de los ETF, la menor liquidez y el deterioro del apetito por el riesgo profundizaron la presión vendedora sobre los activos digitales.

Bitcoin profundiza su tendencia bajista este domingo y alcanza su nivel más bajo de los últimos cuatro meses , en medio de una nueva ola de ventas que golpeó al conjunto del mercado de criptomonedas. La principal moneda digital llegó a caer hasta los u$s62.080,91, un valor que no registraba desde julio, aunque posteriormente logró recuperar parte del terreno perdido y volvió a ubicarse por encima de los u$s65.000.

Según datos de CoinGecko, Bitcoin acumula una pérdida cercana al 15% en los últimos siete días , en un contexto de creciente aversión al riesgo, salida de fondos institucionales y menor liquidez en el mercado.

La presión vendedora también se extendió a otras criptomonedas de mayor capitalización. Ether retrocedió un 19,5% durante la última semana, mientras que Solana registró una caída del 20,7% en el mismo período.

En paralelo, la capitalización total del mercado de criptomonedas cayó alrededor del 4% en las últimas 24 horas, hasta los u$s2,26 billones , lo que refleja la magnitud del ajuste que atraviesan los activos digitales.

Uno de los principales factores detrás de la reciente caída de Bitcoin fue el retiro de capitales de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en Estados Unidos.

Durante las primeras dos semanas de negociación de noviembre, estos instrumentos acumularon salidas netas por aproximadamente u$s2.350 millones, una señal del deterioro de la demanda institucional por la criptomoneda. En la semana que finalizó el 13 de noviembre, los ETF registraron retiros por u$s1.070 millones, que se sumaron a los u$s1.280 millones de la semana anterior.

Entre los fondos más afectados se destacó el iShares Bitcoin Trust (IBIT), administrado por BlackRock, que extendió el viernes su racha de salidas a 11 sesiones consecutivas. El movimiento alimentó las preocupaciones sobre la fortaleza de la demanda institucional, uno de los factores que había contribuido a sostener el mercado durante períodos anteriores.

A este escenario se sumaron las condiciones de menor liquidez y el elevado apalancamiento de algunos inversores, que pueden amplificar las variaciones de precios cuando se producen movimientos bruscos.

Miedo extremo en el mercado de criptomonedas

El deterioro del sentimiento inversor quedó reflejado en el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas, elaborado por Alternative.me. El indicador descendió hasta los 10 puntos este domingo, frente a los 13 registrados el sábado y los 20 del viernes, y se mantuvo dentro de la categoría de "miedo extremo".

Este nivel refleja una marcada cautela entre los participantes del mercado y una mayor sensibilidad ante las noticias económicas y financieras. La caída de Bitcoin se aceleró después de que el viernes perforara la barrera de los u$s70.000, un nivel de referencia para los operadores.

Entre los factores que contribuyeron al retroceso, los análisis de mercado mencionaron las salidas de los ETF, las ventas institucionales reportadas y la preocupación por datos de inflación de Estados Unidos superiores a las expectativas, en un contexto que afecta el apetito por los activos de mayor riesgo.

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¿Bitcoin puede seguir cayendo? Los niveles que observa el mercado

La velocidad de la corrección volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de nuevas bajas y sobre si la criptomoneda se encuentra cerca de alcanzar un piso. El analista de datos de blockchain James Check señaló que el actual movimiento representa la cuarta ola de capitulación de Bitcoin desde su máximo histórico.

Sin embargo, advirtió que los niveles actuales de cotización no constituyen, por sí solos, una señal suficiente para confirmar que la caída terminó. En este contexto, algunos análisis técnicos comenzaron a observar la zona de los u$s57.700 como un posible nivel de riesgo bajista, mientras Bitcoin volvió a aproximarse a referencias históricas de largo plazo, como su media móvil de 200 semanas.

Por otra parte, los operadores detectaron un incremento de las posiciones cortas, es decir, apuestas que buscan beneficiarse de nuevas caídas del precio. Según los reportes citados, estas posiciones alcanzaron niveles superiores a los máximos observados en agosto.

La mayor presencia de estrategias bajistas refleja el cambio de expectativas de una parte del mercado, aunque también puede generar movimientos bruscos al alza si los inversores se ven obligados a cerrar sus posiciones.

Por ahora, la recuperación de Bitcoin por encima de los u$s65.000 permitió moderar las pérdidas intradiarias, pero no logró revertir el marcado deterioro de las últimas semanas. La evolución de los flujos hacia los ETF, la liquidez y el apetito global por el riesgo serán variables clave para determinar si el activo consigue estabilizarse o enfrenta una nueva etapa de corrección.