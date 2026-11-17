La automotriz francesa se convertirá en el distribuidor oficial de los modelos de nuevas energías de la marca china en el país. La iniciativa busca potenciar el crecimiento de ambas compañías en el mercado local.

Renault Group y Geely Auto anunciaron la firma de un acuerdo de cooperación estratégica que marcará una nueva etapa en la relación comercial entre ambas automotrices. A partir de esta alianza, Renault Argentina asumirá la distribución oficial de los vehículos de nuevas energías del fabricante chino en el mercado nacional .

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La iniciativa forma parte de los planes de expansión de ambas compañías y se produce en un contexto de creciente competencia en la industria automotriz argentina, impulsada por el desembarco de nuevas marcas y la incorporación de tecnologías de electrificación.

El acuerdo permitirá combinar la experiencia tecnológica y el desarrollo internacional de Geely con la estructura comercial, la capacidad operativa y la extensa red de concesionarios que Renault posee en el país.

De esta manera, el fabricante asiático buscará fortalecer su posicionamiento en Argentina, mientras que la automotriz francesa ampliará sus oportunidades de negocio en un segmento que registra una creciente demanda.

La comercialización y la atención al cliente serán dos de los principales ejes de esta cooperación , que contempla aprovechar la infraestructura existente de Renault para impulsar el desarrollo de Geely en el territorio nacional.

De esta manera, el fabricante asiático buscará fortalecer su posicionamiento en Argentina, mientras que la automotriz francesa ampliará sus oportunidades de negocio en un segmento que registra una creciente demanda.

Una alianza para acelerar la expansión de la movilidad electrificada

Argentina representa uno de los mercados más importantes para Renault Group fuera de Europa y constituye, al mismo tiempo, una plaza estratégica para los planes de crecimiento internacional de Geely.

En ese sentido, Michael Gao, director general de Geely Auto Sudamérica, destacó las oportunidades que ofrece el mercado local.

“Argentina es un mercado estratégico, con un importante potencial de crecimiento y una industria automotriz dinámica. Nos complace ampliar nuestra colaboración con Renault en la región y trabajar juntos para seguir desarrollando la presencia de Geely en el país”, sostuvo el ejecutivo.

Por su parte, Pablo Sibilla, presidente y director general de Renault Argentina, remarcó la importancia de profundizar el vínculo entre ambas compañías.

“La firma de este acuerdo refuerza la confianza mutua y la estrecha relación que ambas compañías han desarrollado a nivel global. Renault Argentina cuenta con una sólida trayectoria comercial y operativa, y estamos entusiasmados de explorar nuevas oportunidades de crecimiento junto a Geely en este mercado”, expresó.

Con esta operación, Renault y Geely profundizan su estrategia de cooperación internacional, con el objetivo de ampliar su participación en el negocio de los vehículos electrificados y generar nuevas oportunidades comerciales.

Por el momento, las compañías no brindaron precisiones sobre los modelos que integrarán la oferta, sus precios ni el cronograma de comercialización en Argentina.