Bitcoin cae, se aleja de los u$s73.000 y acumula una pérdida semanal cercana al 10

Los ETF de bitcoin siguen sin recibir flujos y la incertidumbre sobre el futuro de Jensen Huang en Nvidia agrega aversión al riesgo en el sector de la inteligencia artificial.

Las criptomonedas vuelven a caer este jueves. Bitcoin (BTC) se aleja de los u$s73.000 y Ethereum (ETH) amenaza con perder el nivel de los u$s2.000, arrastrando a la mayoría de las altcoins. En los últimos siete días, la criptomoneda más importante del mercado perdió cerca de un 10% de su valor y el Ether, hasta un 16%.

Los flujos de capital institucional continúan débiles . En lo que va de noviembre, los ETF de bitcoin al contado cerraron con entradas netas una sola jornada —u$s74,6 millones el 4 de noviembre—, un monto que ni siquiera alcanzó para compensar la menor salida diaria del mes, de u$s95 millones, registrada el martes 11.

El mercado también sigue de cerca a Nvidia , cuya junta directiva se reúne para definir si destituye a su CEO , Jensen Huang , tras haberse conocido sus relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una mujer señalada como presunta espía de China.

La compañía cayó con fuerza en las últimas jornadas y el episodio generó cierta aversión al riesgo en el mercado de inteligencia artificial (IA), un sector estrechamente vinculado a las criptomonedas en los últimos años.

Para la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , la presión "viene principalmente de la política monetaria" de EEUU. El dato de inflación de octubre reforzó las previsiones de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés en su reunión de diciembre, la última del año.

Tras la advertencia del gobernador Christopher Waller, ya hay quienes no descartan que el banco central opte por una suba de 50 puntos básicos en lugar de la habitual de 25.

Waller había señalado que, a la luz de los últimos datos de empleo, una inflación subyacente en torno al 0,3% podría obligar a la Fed a considerar una medida más contundente. "Limitar el incremento a solo 25 puntos básicos pondría en riesgo nuestra credibilidad; un riesgo que no estoy dispuesto a asumir", afirmó.

Gama afirmó que el mercado estará atento al dato de la inflación mayorista que se conocerá mañana. "Un PPI (Índice de Precios al Productor) por encima de lo esperado tiende a reforzar la lectura de una inflación persistente y a aumentar la presión sobre el bitcoin. Un dato más débil puede abrir espacio para una recuperación técnica".