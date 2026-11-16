Las criptomonedas rebotan luego de tocar mínimos de tres meses: bitcoin sube, pero sigue en la zona de u$s65.000

El BTC rebota luego de días turbulentos en el mundo cripto y crece cerca de 0,9%. Las altcoin siguen la misma sintonía, en medio de las salidas en los ETFs, la dimisión de Huang en Nvidia y las chances de suba de tasas de la Fed.

Las criptomonedas tienen un mal desempeño en el inicio de la semana . El bitcoin (BTC) sube con moderación hasta los u$s65.000 , tras caer más de un 13% en la última semana y rozar los u$s62.000 en los últimos días. El ethereum (ETH) cotiza al alza más de 2% e intenta mantener los u$s1.800. El resto de las "altcoins" operan de manera dispar , con mayoría de alzas.

Para encontrar un valor de Bitcoin cómo el de estos días, hay que retrotraerse hasta el 19 de agosto de este año, es decir, casi 3 meses.

La pérdida del nivel psicológico "clave" de los u$s70.000 dólares aceleró las ventas, según explica Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets. Uno de los principales catalizadores de estas salidas han sido los fondos cotizados (ETF), que siguen demostrando la retirada del capital institucional y del movimiento de aversión al riesgo que están realizando las manos fuertes del mercado.

Según datos de SoSo Value, los ETFs de Bitcoin al contado registraron salidas netas por valor de u$s1.070 millones la semana pasada. Se trata de la segunda semana consecutiva con reembolsos superiores a los u$s1.000 millones tras las pérdidas de u$s1.280 millones de la semana previa. La última vez que estos fondos registraron dos semanas consecutivas con salidas superiores a los u$s1.000 millones fue entre finales de mayo y principios de junio.

"Consideramos que estos acontecimientos ponen de manifiesto los efectos combinados de las retiradas de capital institucional, el cierre de posiciones apalancadas y el deterioro de la liquidez del mercado . Todo ello hace que el bitcoin sea especialmente vulnerable a nuevos episodios de volatilidad ", apunta Aslam.

Una agenda cargada por delante

Carolina Gama, Country Manager de Bitget para Argentina, señaló en su informe diario, al que tuvo acceso Ámbito, que el bitcoin arranca la semana bajo presión y con una agenda cargada por delante. El activo, que tocó los u$s62.000 durante el fin de semana, ya pierde un 17% en noviembre. Los próximos días traen pruebas decisivas.

Gama destacó que mañana, Nvidia presenta su primer balance desde la salida de Jensen Huang, un termómetro del apetito por riesgo en tecnología. El miércoles, las minutas de la última reunión de la Fed van a mostrar hasta dónde llega la disposición del banco central a subir las tasas.

Nvidia presenta su primer balance desde la salida de Jensen Huang, un termómetro del apetito por riesgo en tecnología. Bloomberg

En ese sentido, la Country Manager de Bitget subrayó que el mercado llega a estos eventos debilitado. El fin de semana hubo liquidaciones por más de u$s2.000 millones, casi todas en posiciones compradoras, y el bitcoin cerró su sexta semana consecutiva en rojo. El miedo se impuso: el índice Fear & Greed marca 10, su nivel más bajo desde junio, frente a 29 hace una semana.

Además, Gama sostuvo que el contexto macro tampoco ayuda: el rendimiento del Treasury a 10 años superó el 5,1% y el dólar se ubica cerca de su máximo en 19 meses, lo que vuelve menos atractivos a los activos sin rendimiento, como el bitcoin. Los ETF de bitcoin al contado en EEUU reflejan esta cautela, con siete ruedas consecutivas de salidas y rescates por u$s1.070 millones solo la semana pasada.

El foco en los datos de EEUU

Por otro lado, los últimos datos económicos de Estados Unidos reforzaron la preocupación de que las condiciones monetarias puedan seguir siendo restrictivas durante más tiempo del que los inversores en criptomonedas habían previsto inicialmente.

En concreto, el índice de precios al productor (PPI) de octubre registró un alza mensual del 0,3%, levemente por debajo del 0,4% proyectado por el consenso, pero su medición interanual escaló del 6,3% al 6,5%. El componente subyacente también trepó un 0,3% en el mes y sostuvo un ritmo anual del 5%, un dato que, según Aslam, confirma "la persistencia de las presiones inflacionarias subyacentes".

Ethereum aumenta más de 2%.

"Con la rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años aproximándose recientemente al 5,15 %, consideramos que el encarecimiento de los costes de financiación y el fortalecimiento del dólar están reduciendo la disposición de los inversores a mantener su exposición a activos digitales altamente volátiles", añade el analista. Y enfatizó en que "además, el aumento de las rentabilidades de los bonos del Tesoro incrementa el atractivo relativo de las inversiones que generan intereses frente al bitcoin, que no proporciona ningún rendimiento contractual".

A ello hay que sumar los datos de inflación y de empleo de octubre, los cuales también complican la labor de la Fed, que este miércoles publica las actas de su reunión de octubre y dará pistas sobre cómo ve el banco central la situación macroeconómica. Según datos de FedWatch, la mayoría de los analistas creen que el banco central deberá subir las tasas de interés en su última reunión del año. Algunos, de hecho, no descartan un alza de 50 puntos básicos.

Aslam señala que la posible exclusión de Strategy, el mayor tenedor institucional de bitcoin del mundo, también podría estar generando presiones bajistas adicionales para la criptomoneda principal. "Consideramos que esta situación pone de manifiesto los riesgos financieros a los que se enfrentan las empresas con una exposición significativa a las criptomonedas en sus reservas de tesorería cuando los precios de los activos digitales experimentan fuertes caídas", apunta.

En términos técnicos, Aslam marca los u$s65.000 como la referencia inmediata y los u$s62.000, ya testeados, como el siguiente soporte si vuelve la presión bajista. Para llegar a la franja de u$s68.000-70.000, según el analista, haría falta que los ETF recuperen flujos, que se estabilicen los rendimientos de los bonos del Tesoro y que vuelva la confianza institucional. Si siguen los retiros de capital, las liquidaciones apalancadas y las apuestas a mayores tasas, la caída podría extenderse.