Bitcoin: excepcional rendimiento de los bonos de EEUU sacuden a las criptomonedas

Sin embargo, no todo recae en los bonos. Según Edward Moya, analista sénior de mercados de OANDA, el lanzamiento de los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de futuros de ETH no ha brindado el apoyo esperado a los precios. A pesar del lanzamiento de estos productos por parte de compañías como Valkyrie, VanEck y Proshares esta semana, no se ha observado el impulso esperado en las criptomonedas en general y en la principal 'altcoin' del mercado en particular, el Ethereum.