La incertidumbre en Medio Oriente golpea a Bitcoin, pero el dato de inflación de EEUU desacelera las bajas

A pesar de la tensión geopolítica por Medio Oriente, el dato de inflación de EEUU permite a Bitcoin y otras criptomonedas recortar las pérdidas iniciales, pero los fondos cotizados registran salidas netas.

La escalada bélica en Medio Oriente impacta negativamente en Bitcoin y las criptomonedas, aunque un dato de inflación en EEUU que desaceleró expectativas permite sostener el precio de las principales divisas digitales.

Bitcoin (BTC) cae este miércoles, siguiendo el descenso en general de los mercados de activos de riesgo , después de que una nueva acción militar entre EEUU e Irán frenara las esperanzas de un acuerdo de paz en Medio Oriente . Pese a eso, el dato de inflación norteamericana que se conoció esta mañana, con un dato levemente mejor al esperado, permite recortar las pérdidas.

Antes de conocer la Inflación de Precios al Consumidor (IPC) de EEUU, BTC perdía 2,6%, pero luego comenzó a desacelerar las bajas, y actualmente cae 1,4% hasta los u$s61.500. Algo similar ocurre en Ethereum (ETH) retrocede 2,2% y hasta los u$s1.600. El resto de las grandes 'altcoins' también registra caídas abultadas, como es el caso de Solana y XRP , que caen 4,4% y 5%, respectivamente.

Durante los últimos días los fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) de BTC al contado volvieron a registrar flujos netos de salida. A excepción del pasado 4 de junio, todas las jornadas de negociación de estos productos de inversión se han saldado con signo negativo. En total, se perdieron u$s5.000 millones netos en este período .

Esto provocó que, según datos de Farside Investors y SoSo Value, los activos netos gestionados por estos ETFs se sitúan prácticamente al mismo nivel que estaban justo después de que Donald Trump ganara las elecciones presidenciales de Estados Unidos a principios de noviembre de 2024.

La guerra sigue golpeando a Bitcoin, pero la inflación genera optimismo

Las bajas de Bitcoin se produjeron en medio de una caída en general de los activos de riesgo, especialmente en la renta variable, mientras los inversores se refugian en el dólar y otros activos seguros.

Irán lanzó ataques con misiles y drones contra bases militares estadounidenses y otros objetivos en Medio Oriente, en represalia por los anteriores ataques estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz.

Los ataques del miércoles socavaron aún más las esperanzas de un acuerdo de paz entre EEUU e Irán, a pesar de las reiteradas declaraciones de Trump de que un acuerdo estaba cerca.

De todas maneras, el buen dato de inflación en EEUU trajo algo de alivio al mercado. Si bien la mayoría de los indicadores estuvieron en línea con lo esperado (4,2% interanual y 0,5% mensual), la inflación núcleo mensual fue de 0,2%, la mitad del mes anterior.