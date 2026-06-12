Bitcoin (BTC) y el resto del mercado cripto suben este viernes para cerrar con buen tono una semana muy volátil. La criptomoneda más importante remonta algo más de un 1,3% y se acerca a los u$s64.000, mientras que Ethereum (ETH) lo acompaña y roza los u$s1.700, luego de un incremento de 1,1%.
Bitcoin ensaya un rebote tras las expectativas de un acuerdo entre EEUU e Irán
A pesar de las subas del Bitcoin y las altcoins, la venta institucional en ETFs de criptomonedas se mantiene por cuarta semana consecutiva.
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Otras "altcoins" registran subidas más abultadas, destacándose los casos de Dogecoin (+3,1%), Solana (+2,5%) y XRP (+2,3%).
Ese ligero rebote llega después de los últimos acontecimientos en Medio Oriente. Pese a las repetidas amenazas que llegaban desde la Casa Blanca, ahora Donald Trump parece estar más inclinado hacia la paz.
El presidente estadounidense confirmó ayer que había cancelado los ataques planeados sobre Irán y que el país está cerca de alcanzar un acuerdo duradero para acabar con un conflicto que dura ya más de 100 días. Afirmó también que espera que la firma se produzca "en los próximos días", aunque los iraníes dieron a entender que el acuerdo no está cerrado.
El capital institucional sale de Bitcoin y va a la IA
Sin embargo, la venta institucional en los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin se mantiene por cuarta semana consecutiva de salidas de capital, según datos de SoSoValue publicados el viernes, aunque la magnitud de dichas salidas se habría reducido esta semana.
Los ETF al contado registraron salidas de capital de u$s401,7 millones hasta el jueves, frente a los u$s1.720 millones de salidas de la semana anterior.
El capital institucional parece haber optado en gran medida por deshacerse de los ETF al contado en favor de activos con fundamentos más sólidos, principalmente las acciones de inteligencia artificial. En este sentido, se destacó multimillonaria oferta pública inicial de SpaceX, que recaudó 75.000 millones de dólares el jueves.