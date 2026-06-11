Viejos videos de Manuel Adorni exponen más contradicciones sobre sus inversiones en Bitcoin

El jefe de Gabinete aseguró durante una entrevista que comenzó a operar "fuerte" en 2014. Sin embargo, dos registros de 2020 y 2022 volvieron a poner bajo la lupa sus dichos sobre criptomonedas y su mirada sobre ese tipo de activos.

A pesar de haber presentado su DDJJ, la polémica sobre el patrimonio de jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue vigente. En las últimas horas, las redes sociales reflotaron un video que data del 19 de octubre 2020 titulada "actualidad económica y criptomonedas", donde el funcionario detalla su experiencia con el Bitcoin, algo que contrasta con su defensa que detalla que los u$s513.000 incorporados en su nueva declaración fueron logrados a partir de inversiones en bitcoin realizadas entre 2013 y 2018 y de ahorros acumulados junto a su esposa durante años de actividad privada.

En el video en cuestión, Adorni relata: "Me acuerdo que entré a una clase que nada que ver, de finanzas públicas, y veo a un pibe con 2 alrededor y una notebook, muy atentos a lo que pasa. Les digo, 'che, ¿qué estás haciendo?'. 'No, compré bitcoin'. Yo no estaba muy metido en el tema", reconoció el jefe de Gabinete sobre su primer contacto con el criptoactivo.

En el vivo - que aún puede verse en el canal de Youtube oficial de la empresa auspiciante - Adorni aclara que la escena relatada ocurrió 5 o 6 años atrás , lo que coincidiría con su declaración del miércoles por la noche.

Sin embargo, en el video Adorni da un detalle clave: " El Bitcoin creo que estaba u$s6000". Al cotejar con los datos históricos de la plataforma Investing, el valor del criptoactivo en 2014 rondaba los u$s200 a u$s300.

El bitcoin recién alcanzó los u$s6.000 en el año 2017, tres años después de la fecha que el jefe de Gabinete marcó como sus primeros pasos como inversor en el criptoactivo, lo que suma nuevas inconsistencias a su defensa.

Posteriormente, en una entrevista realizada en octubre de 2022, Manuel Adorni sostuvo que no terminaba de ver a las criptomonedas como una inversión y planteó sus dudas sobre el funcionamiento del mercado cripto.

“¿Bitcoin? ¿Es una burbuja? Qué sé yo, no sé”, expresó Adorni durante la entrevista. En esa línea, afirmó que le gustaría “probarlo cuando no haya demanda del otro lado”, es decir, cuando alguien quisiera vender y no hubiera compradores interesados.

Además, Adorni explicó que tenía “conceptualmente metidas en la cabeza las stablecoins” y no tanto las criptomonedas volátiles como Bitcoin. “No sé si tomarlo como una inversión. Quien lo quiera ver como una inversión me parece bien y aquel que lo considere una basura me parece razonable”, sostuvo.

adorni bitcoin

La versión de Manuel Adorni

El miércoles por la noche, Adorni anunció que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y buscó explicar el origen de una parte importante de su patrimonio, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo la lupa.

Durante una entrevista con LN+, el funcionario sostuvo que buena parte de sus fondos provienen de ahorros acumulados durante años y de una inversión temprana en Bitcoin. "Toda la vida ahorramos. Lo hicimos en negro como todos los argentinos que tuvieron la suerte de ahorrar", afirmó.

Adorni también reconoció que esos ahorros no fueron incluidos en su declaración jurada inicial. "Un error que arrastro hasta hoy", admitió.

Según relató, comenzó a invertir en Bitcoin entre 2013 y 2014. "Invertimos 200.000 dólares, ganamos alrededor de 300.000", reveló. El jefe de Gabinete aseguró haber presentado toda la documentación respaldatoria y remarcó que las operaciones pueden verificarse porque la información permanece registrada en la blockchain. Al mismo tiempo, insistió en que esos fondos permanecieron siempre fuera del circuito formal.

El funcionario reconoció haber cometido errores en materia declarativa, aunque aseguró que regularizará completamente su situación fiscal. "Voy a pagar hasta el último impuesto y última multa", sostuvo. Sin embargo, rechazó las acusaciones en su contra: "No soy chorro, todo lo hice en el sector privado".

Consultado sobre por qué decidió no brindar explicaciones públicas con anterioridad, respondió: "Yo no podía responder al tribunal mediático que desde el primer día me juzgó. Tengo que responder a los pasos judiciales".

"Yo sabía que no importaba lo que yo dijera ni explique sin la DDJJ y la documentación", agregó.

Otro de los puntos sobre los que fue consultado fueron los consumos realizados con tarjetas de crédito por él y su esposa, Bettina Angeletti, que durante el último año habrían rondado los $85 millones. Sobre ese aspecto evitó profundizar y se limitó a señalar: "Son datos privados en el marco de la ley".

En otro tramo de la entrevista, Adorni destacó el respaldo recibido por parte del Gobierno nacional durante las últimas semanas, especialmente de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

También se refirió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien días atrás había reclamado públicamente que presentara cuanto antes su declaración jurada. El jefe de Gabinete buscó despejar especulaciones sobre una eventual interna y aseguró que mantiene una buena relación con la funcionaria: "Me llevo tan bien con Patricia que hoy mandé a comprar una torta porque mañana es su cumpleaños", ironizó.

Adorni también abordó otra de las controversias que marcaron la jornada: su adhesión, junto con la de su esposa, al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley de Inocencia Fiscal.

"Ni mi mujer ni yo vamos a blanquear un solo dólar. Voy a pagar todos los impuestos. No uso como tapón fiscal el Régimen porque no existe el tapón judicial. Mis impuestos a pagar están muy lejos de los umbrales de la ley penal tributaria", aseveró.

Hacia el final de la entrevista, el jefe de Gabinete reveló que en los primeros momentos de la investigación evaluó dejar su cargo, aunque finalmente descartó esa posibilidad tras conversar con el presidente Milei, Karina y otros integrantes del oficialismo.

"Después de charlar con el Presidente, Karina y otra gente entendí que yo no podía irme, porque si yo renunciaba siendo un tipo honesto después iban a venir por otros", afirmó.

Por último, explicó por qué eligió esta fecha para presentar la documentación ante la Oficina Anticorrupción, luego de que algunos sectores vincularan la decisión con el inicio del Mundial 2026: "Primero porque me cuesta un montón de días encontrar la documentación. Después, porque estoy rectificando la de 2023, 2024 y presentando la de 2025. Se terminó el trabajo y se presentó", concluyó.