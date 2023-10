Moneda digital argentina: qué opina el ecosistema cripto sobre el anuncio de Sergio Massa

Para Guillermo Escudero, Gerente Regional de Operaciones de CryptoMarket , "más de 60 bancos centrales están explorando CBDC en diferentes niveles de madurez. Y ya existen tres proyectos minoristas de CBDC activos: Bahamas Sand Dollar, Bakong Cambodia y Eastern Caribbean DCash y también Arabia Saudita iniciará un piloto, pero no hay ninguna certeza de avance concreto en Bancos Centrales de referencia o de mayor importancia".

A su turno, Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage , la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas, opinó que "sin duda muchos bancos centrales avanzarán con el objetivo de aplicar CBDC como lo está haciendo el Reino Unido y tantos otros más, pero estos proyectos por supuesto, no se realizan de un día para el otro. Que va suceder y que avanzarán en ese sentido, estoy seguro que sí, ya que es una gran herramienta de regulación para los gobiernos que quieren tener mas control sobre el mercado cripto y a su vez control monetario".

"Más allá del costo, regulaciones a tener en cuenta y organización que implican este tipo de proyectos, hay una disputa con los bancos privados , los cuales perderían poder, ganancias y verían reducido en gran cantidad su capital para realizar préstamos. Es posible que algunos bancos centrales tenga esto en cuenta y decidan no continuar para no arruinar el ecosistema financiero y pagar altos costos políticos por dicha implementación", expresó Raposo .

A su vez, Escudero, dijo que las principales trabas son cuestiones normativas y regulatorias: "Recordemos que en muchas jurisdicciones el mercado cripto opera sin ley de fondo bajo el principio de que todo lo que no está prohibido está permitido y este gris también afecta a los proyectos de CBDC. Vivimos en un mundo de regulación donde el Estado determina qué se puede y qué no se puede hacer, y esto también impacta de lleno en sus propias iniciativas".

Además de ello está la GAFFI, que en conjunto con sus Unidades de Información Financiera a nivel local, "debe establecer controles de KYC (políticas de ‘conoce a tu cliente’) y políticas de AML (prevención de lavado de dinero), razón por la cual los proyectos de CBDC no quedarán fuera de este marco y pueden ser factores que retrasen estas iniciativas", amplió el experto.

¿Qué ventajas pueden ofrecerles las CBDC a los bancos centrales?

Para, Leo Elduayen, CEO y cofounder de Koibanx -compañía líder en tokenización financiera utilizando tecnología blockchain, las CBDCs colaboran con la modernización de los pagos y potencian la inclusión de más personas a la economía digital. Además, "le permite a los gobiernos tener un seguimiento mucho más simple de los balances, transacciones, movimientos de activos, etc. Por lo que, por ejemplo, ante una cierta situación de inflación o déficit fiscal, al tener las cuentas de manera transparente, se podría aplicar políticas monetarias y fiscales de manera más eficiente".

"Respecto a la privacidad, protección de datos y prevención del delito, las CBDCs deberían lograr un equilibrio adecuado entre salvaguardar los derechos de privacidad de los ciudadanos y brindar la transparencia necesaria para disuadir la actividad delictiva", cerró Elduayen.

¿Puede servir emplear una moneda digital en Argentina?

"No, dado que esto no genera una solución a la inflación o el tipo de cambio", dijo Escudero y amplió: "Podemos tener una moneda digital atada al peso, incluso ya existen proyectos corriendo en Live en este momento, pero lo que se logra acá en dinamizar los procesos, ser más escalable en operaciones, tener menores costos de transacciones y mejores tiempos. Pero más allá de esto, no se solucionan los temas estructurales que dicha moneda fiat tiene por cuestiones propias de los gobiernos, traídos a raíz de una emisión monetaria que generó inflación y que tiene una alta relación con el tipo de cambio, el cual también afecta a la moneda local".

Y explicó: "Recordemos que cuando el tipo de cambio está en alza, genera dificultades en la capacidad de pago de quienes tienen deudas en dólares o ingresos en moneda local. Entre la inflación y el tipo de cambio existe una correspondencia inversa, es decir, un aumento en la inflación terminaría depreciando la moneda, pues el alza en los precios locales debe llevar un aumento en el tipo de cambio para mantener los precios reales y alineados con los globales".

"Está claro que el gobierno argentino ya está trabajando en su CBDC (o debería haber empezado hace tiempo), ya que no es algo que se implementa de la noche a la mañana. Si algo se anuncia es porque ya se viene o debería venir trabajando. Pero implicaría más control sobre los movimientos que los usuarios hagan con el CBDC nacional por la trazabilidad que tiene la tecnología, eso puede ser bueno o malo según como se aplique", expresó Raposo.

¿Es viable la creación de un peso digital para Argentina?

"Como ser viable lo es, pero recordemos que los proyectos de stablecoins tienen un tiempo prudencial para el armado integral del mismo y puesta en marcha, si fuese una iniciativa privada diría que en 1 año se puede sacar en Live, pero mover a un gobierno es como mover a un elefante, no veo posible en el corto plazo este proyecto, además posiblemente deberían pasar por la burocracia del Congreso y el poder Ejecutivo lo cual lo complejiza todavía mas", dijo Escudero.

"Más allá de esto hay países vecinos que con la alta digitación lograron un beneficio tanto para la sociedad como para el Gobierno, pero en Argentina esto puede ser instrumentos que apalancamiento para mayor control recaudatorio y de contralor, al ser un país sin reservas de dinero y con poca capacidad de generar nuevos ingresos, lo que siempre ocurre es ir directo vía impuestos, y una moneda digital pasaría a controlar con mayor presión a los distintos actores de nuestra economía", cerró.