SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
22 de agosto 2025 - 13:04

Vuelve el optimismo al mercado cripto: Bitcoin repunta y cotiza a u$s116.000

El mercado cripto recibió con euforia las palabras del titular de la Fed este viernes, que barajó la posibilidad de un recorte de tasas en septiembre.

Las criptomonedas esperan un recorte de tasas en septiembre.&nbsp;

Las criptomonedas esperan un recorte de tasas en septiembre. 

Depositphotos

El Bitcoin supera los u$s116.000 este viernes, tras haber tocado su nivel más bajo desde principios de julio durante la mañana. La presión sobre la principal criptomoneda del mundo se disipó tras intervención del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en el discurso inaugural de Jackson Hole.

En ese contexto, la criptomoneda líder sube 3,4% en las últimas 24 horas a u$s116.777, mientras que Ethereum opera a u$s4.648, un salto de 9%. En la diaria, el mercado cripto cotiza con un verde 4,4%, según Coingecko.

Informate más

El resto de las altcoins también muestra una tendencia alcista durante este día, la que más aumentan son Lido Staker Ether (+9,1%), seguida de Dogecoin (+7,1%), y Solana (+6,4%).

Embed

El discurso de Powell disparó a las criptos

El mercado cripto siguió de cerca las palabras del titular de la Fed, Jerome Powell, de este viernes y, al igual que Wall Street, recibió con satisfacción la posibilidad de un recorte de tasas que deslizó el funcionario del banco central norteamericano.

En su discurso inaugural en Jackson Hole, se refirió los "riesgos cambiantes", en particular en el mercado de trabajo norteamericano: "Si bien el mercado laboral parece estar en equilibrio, se trata de un equilibrio curioso que resulta de una marcada desaceleración tanto de la oferta como de la demanda de trabajadores".

Se trata de una "situación inusual" que sugiere que "los riesgos a la baja para el empleo están aumentando" y, en caso de hacerlo, "podrían hacerlo rápidamente en forma de un aumento considerable de los despidos y un aumento del desempleo".

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias