Bitcoin se sostiene en los u$s110.000 a la espera de un dato clave de EEUU







El mercado cripto espera la publicación del dato de inflación PCE de EEUU, el índice de precios predilecto por la Reserva Federal.

Bitcoin tocó su máximo histórico de u$s124.000 el 13 de agosto. Depositphotos

El Bitcoin registra caídas de 2,6% este viernes que hacen que su precio oscile en los u$s110.000 en la sesión de este viernes, según Binance. En tanto, Ethereum cede 5,3% a u$s4.342 mientras que el resto de las criptomonedas acompañan esa baja, con caídas de hasta 5% en el caso de Cardano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este marco, los inversores esperan la publicación del dato de inflación PCE de EEUU, el índice de precios predilecto por la Reserva Federal (Fed), a la vez de que persisten las preocupaciones en torno a la independencia del banco central norteamericano.

Embed

El mercado cripto sigue de cerca los movimientos de la Fed Esta mañana se conocerá la inflación PCE de EEUU. Además de proporcionar una nueva medida sobre la evolución de los precios en Estados Unidos, puede terminar de perfilar la hoja de ruta de la Fed, que justo una semana antes, en el simposio de Jackson Hole, abrió la puerta a un recorte en los tipos de interés en la reunión de septiembre.

En este sentido, una lectura más suave podría reforzar el argumento a favor de la flexibilización monetaria, mientras que un dato más fuerte puede moderar las apuestas sobre el recorte de los tipos de interés.

Además, la gobernadora de la Fed Lisa Cook presentó una demanda contra el presidente de EEUU, Donald Trump, por su despido del banco central, y ahora espera que la Justicia del país decida si bloquear o no la decisión del presidente.

Temas Bitcoin

Ethereum

Criptomonedas