Bitcoin se mantiene en torno a u$s110.000 y el apetito por el riesgo se enfría en el mercado cripto

Las preocupaciones sobre la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos siguen haciendo mella entre los inversores cripto.

Las criptomonedas operan al alza en el arranque de este miércoles, aunque lejos de los niveles que mostraron sobre el cierre de la semana pasada. El Bitcoin (BTC) sube 1,8% y cotiza por encima de los u$s111.239.

La principal criptomoneda alcanzó un récord histórico el pasado 13 de agosto (u$s123.566), aunque desde entonces comenzó a ceder . Mientras tanto, Ethereum avanza 4% y roza los u$s4.600 . Mientras, a nivel semanal se exhibe una ganancia del 8,8% según Binance.

El resto de las altcoins también muestra una tendencia alcista. Se destaca puntualmente el incremento de Solana , que sube 9,1%, hasta los u$s204,59.

La destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook por parte de Donald Trump renovó las preocupaciones sobre la independencia de la Fed, lo que redujo el interés por inversiones riesgosas entre los actores del mercado.

"El bitcoin se mantuvo en terreno negativo, pero muestra señales de estabilización tras tres sesiones consecutivas de caídas", comentó Frank Walbaum, analista de mercado de Naga. El bitcoin "se mantiene estable" tras caídas que "se producen en medio de una renovada ola de reducción del apalancamiento en el mercado", opinó Samer Hasn, analista sénior de mercado en XS.com.

Y ahondó: "El fuerte repunte del viernes tras las declaraciones de Jerome Powell pareció incitar a los compradores a volver a aumentar sus posiciones. Sin embargo, su incapacidad para mantener el control profundizó rápidamente las pérdidas y desencadenó una nueva reacción en cadena de liquidaciones".