Bitcoin sigue sin hacer pie: perfora los u$s110.000 y hunde al resto del mercado cripto







La criptomoneda más importante del mercado está en un nivel que no se veía desde principios de julio. Ethereum mantiene la suba semanal, pero es cada vez menor.

Muchos tenedores históricos de bitcoin tomaron ganancias las últimas semanas. Depositphotos

El pesimismo se mantiene dentro del mercado de las criptomonedas este martes. La situación particularmente notoria en Bitcoin (BTC). Tras tocar su máxima cotización histórica el pasado 13 de agosto (u$s123.566), desde entonces acumula una baja en torno al 11%.

BTC baja 1,3% en las últimas 24 horas a u$s109.680, mientras, Ethereum (ETH) se hunde 4% y opera a u$s4.412. El resto de las altcoins también muestra una tendencia bajista durante el día: Solana (SOL) cae 5,1%, Dogecoin (DOGE) baja 4,3% y Cardano (ADA) corrige un 3,7%.

Embed ¿Por qué baja Bitcoin? Existen dos factores que explican lo que está ocurriendo con bitcoin. El primero de ellos es que muchos tenedores históricos de bitcoin, conocidos en la jerga como "ballenas", aprovecharon las subidas durante las últimas semanas para tomar ganancias.

Al respecto, el trader profesional y analista de mercados, Willy Woo, comento en sus redes sociales: "La oferta de BTC se concentra alrededor de las viejas ballenas que alcanzaron su punto máximo en 2011. Compraron sus BTC a 10 dólares o menos. Se necesitan más de 110.000 dólares de capital nuevo para absorber cada BTC que venden".

El segundo motivo que puede explicar el comportamiento de bitcoin actual es que se está produciendo una rotación de capital desde BTC hacia criptomonedas de menor capitalización, como Ethereum, que hace unos días tocó su máxima cotización histórica.

