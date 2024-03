Bitcoin: qué puede pasar si se descubre la identidad de su misterioso creador, Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto es la persona o grupo seudónimo que creó la criptomoneda Bitcoin . Sin embargo, no hay más detalles sobre su identidad y, por lo tanto, sigue siendo un misterio alrededor del cual hay mucha especulación.

El nombre apareció por primera vez en un artículo publicado en 2008 que detallaba cómo había sido el diseño de Bitcoin . Se dice que Satoshi se mantuvo activo en la criptomoneda hasta 2010 . Desde entonces no se supo nada más sobre él.

El misterio que gira en torno a la identidad del creador de Bitcoin es un tema de discusión y especulación desde el inicio de la criptomoneda . No obstante, la posibilidad de desenmascarar a Nakamoto provoca un intenso debate dentro de la comunidad criptográfica y muchos especulan sobre los posibles resultados para Bitcoin si se revelara la figura de su creador .

Un Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó el pasado jueves que Wright, un informático australiano, no es Satoshi Nakamoto, a pesar de que afirma lo contrario. Wright fue llevado a los tribunales por Crypto Open Patent Alliance (COPA) para evitar que demandara a los desarrolladores de Bitcoin. COPA pidió que se dictaminara que Wright no era Satoshi.

James Mellor, juez a cargo de la causa, dijo que hay pruebas "abrumadoras" de que Wright no es Satoshi. "El Dr. Wright no es el autor del libro blanco de Bitcoin", afirmó el juez. "El Dr. Wright no es la persona que adoptó o operó bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto en el período 2008 a 2011", añadió.

Bitcoin: cómo podría impactar saber la identidad de su creador

Muchos especialistas afirman que el anonimato de Satoshi aumenta el atractivo y la singularidad de Bitcoin, contribuyendo a aumentar su volumen de operación. Incluso, una teoría muy popular sostiene que ocultar su identidad fue intencional.

Quienes sostienen esta idea entienden que, en muchos casos, las personas juzgan a los productos según qué opinión tienen de sus creadores y que, como consecuencia de dicha tendencia, levantar el velo del misterio podría complicar la buena imagen de la criptomoneda y hacerle perder el atractivo que tiene por conocerse como un activo digital seguro.