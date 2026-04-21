Bitcoin recupera los u$s76.000 impulsado por el optimismo ante una posible tregua entre Irán y EEUU + Seguir en









El principal activo digital avanza casi un 1% este martes y consolida una racha de cinco jornadas de flujos positivos en ETFs por cerca de u$s1.500 millones. El resto del mercado acompaña, con Figure Heloc liderando las subidas entre un 6% y un 7%.

Sin embargo, existen indicios de que hay un posicionamiento mayoritariamente bajista en el mercado de derivados. Pexels

El mercado de criptomonedas opera en terreno positivo este martes, traccionado por las expectativas de que Irán y Estados Unidos puedan alcanzar un acuerdo de paz. El bitcoin (BTC) anota una suba del 1,4% y logra perforar al alza la resistencia de los u$s76.000, mientras que el ethereum (ETH) también avanza, aunque con menor fuerza, y sostiene cotizaciones por encima de los u$s2.300.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El resto de las altcoins sigue la tendencia alcista. XRP, Binance Coin (BNB), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) y Cardano (ADA) registran subas similares a las del BTC. En el extremo opuesto, Tron (TRX) e Hyperliquid (HYPE) aparecen con leves retrocesos, aunque sin mayor relevancia en el contexto general. Las ganancias más destacadas del día corresponden a Monero (XMR), que trepa entre un 6% y un 7%.

En el segmento de productos de inversión, los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado acumulan cinco jornadas consecutivas de flujos netos positivos. Solo en la rueda del lunes captaron u$s238,4 millones, llevando el total de la racha a cerca de u$s1.500 millones. Los ETFs de ETH y SOL también extendieron su racha favorable.

Embed El ecosistema a la espera de las negociaciones en Medio Oriente El catalizador del repunte es el contexto geopolítico. Teherán evalúa sumarse a las conversaciones de paz que se celebrarán en Islamabad, adonde viajará este martes una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance. El frágil cese del fuego bilateral, vigente desde hace dos semanas, vence este miércoles.

Sin embargo, la tensión no cede del todo. El comandante Ali Abdollahi, al frente de la Comandancia Khatam al Anbiya, advirtió que Irán está en condiciones de responder con contundencia ante cualquier acto que viole la tregua, según la agencia Tasnim.

Por su parte, el presidente iraní Masud Pezeshkián acusó a la Casa Blanca de enviar señales "poco constructivas y contradictorias". Las declaraciones del presidente norteamericano Donald Trump —quien aseguró que no dudará en volver a atacar a Irán si las negociaciones fracasan— habrían sido interpretadas como una de esas señales. En términos técnicos, datos de Bloomberg revelan que las tasas de financiación de los futuros perpetuos permanecen en terreno negativo desde hace 46 días consecutivos, la racha más extensa desde el colapso de FTX a finales de 2022, lo que refleja un posicionamiento mayoritariamente bajista en el mercado de derivados.