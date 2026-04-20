El bitcoin retrocede a u$s75.000 por el recrudecimiento del conflicto entre EEUU e Irán + Seguir en









La escalada bélica en Medio Oriente volvió a golpear a los activos de riesgo: la principal criptomoneda cede terreno tras haber tocado los u$s78.000 el viernes, en tanto que el mercado ya muestra mayor resiliencia frente a los shocks geopolíticos que la renta variable tradicional.

La volatilidad de fin de semana derivó en uno de los mayores episodios de liquidación de posiciones cortas del año. Kaboompics.com

La calma en los mercados duró poco. El bitcoin (BTC) arranca la semana con pérdidas moderadas y cotiza apenas por encima de los u$s75.000, luego de haber superado con comodidad los u$s78.000 el viernes pasado. La tensión renovada entre Estados Unidos, Israel e Irán volvió a poner bajo presión a los activos de riesgo.

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El ethereum (ETH) recorta cerca de 1% pero sostiene los u$s2.300. El resto del ecosistema acompaña la tendencia negativa: XRP, solana (SOL), cardano (ADA), dogecoin (DOGE) y chainlink (LINK) operan en terreno negativo. Las excepciones son BNB y Tron (TRX), que logran avanzar en las últimas 24 horas.

La volatilidad de fin de semana derivó en uno de los mayores episodios de liquidación de posiciones cortas ("short squeeze", en inglés) del año en el mercado cripto. La suba del bitcoin hacia los u$s78.000 el viernes por la noche generó liquidaciones por u$s762 millones entre 168.336 operadores, de los cuales u$s593 millones correspondieron a posiciones cortas, según datos de CoinGlass.

Embed No pasó de moda el Golfo El detonante del movimiento fue el ataque de fuerzas estadounidenses a un buque de carga con bandera iraní, lo que impulsó el precio del crudo y desencadenó una huida de posiciones en activos considerados de riesgo. A eso se sumó el cierre nuevamente del estrecho de Ormuz por parte de Irán —vía por la que transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo—, que había reabierto brevemente el viernes ante la falta de avances en las negociaciones con Washington.

En paralelo, la televisión estatal iraní IRIB informó que Teherán descartó reunirse este lunes con la delegación estadounidense en Pakistán para continuar las negociaciones de paz. La agencia oficial IRNA advirtió que las "exigencias irrazonables e irreales" de Washington no ofrecen perspectivas claras de acuerdo.

Desde Washington, el presidente norteamericano, Donald Trump, agudizó la incertidumbre: el viernes había asegurado que Irán aceptó una suspensión "ilimitada" de su programa nuclear, pero el domingo amenazó con destruir centrales eléctricas y puentes iraníes si fracasan las negociaciones. El mercado cripto, más inmune que la bolsa Los analistas destacaron que este fue el cuarto gran shock geopolítico vinculado a Irán que el mercado de activos digitales logra absorber desde el inicio del conflicto. Si bien el patrón se repite —los titulares sobre acuerdos de paz disparan subidas que luego no logran consolidarse—, las caídas son cada vez más acotadas, a diferencia de los descensos más abruptos que registra la renta variable. Para los expertos, el mercado cripto ya habría descontado en gran medida el riesgo geopolítico extremo al que los mercados tradicionales aún sobrerreaccionan. Dos hipótesis explican este comportamiento: que quienes iban a vender ante noticias negativas ya lo hicieron, o que la demanda sostenida de ETF al contado se convirtió en un piso más confiable para el segmento.