Bitcoin baja tras un hackeo millonario y los malos balances de Strategy y Coinbase

La mayor criptomoneda del mundo extendió las pérdidas del fin de semana ante un cóctel adverso: el robo de casi u$s90 millones en BTC desde carteras frías Coldcard, resultados trimestrales por debajo de lo esperado en las principales empresas del sector y un éxodo inversor que se prolonga a lo largo de 2026.

Bitcoin (BTC) retrocede 0,6% este lunes y cotiza en torno a los u$s62.800 , extendiendo las pérdidas acumuladas durante el fin de semana. Ethereum (ETH) sigue la misma tendencia y opera cerca de los u$s1.840 . Entre el resto de los criptoactivos, se destacan la caída de XRP (-1,3%) y la suba de Figure Heloc (2,2%).

El optimismo generado por la reanudación de las negociaciones entre EEUU e Irán ofreció escaso sostén al mercado, incluso cuando los precios del petróleo cedieron hasta un 5%.

El presidente de EEUU, Donald Trump , confirmó que habrá nuevas conversaciones con Teherán durante el mismo lunes, luego de que Washington cancelara durante el fin de semana un importante ataque planeado contra el país.

El golpe más duro de la jornada llegó desde el frente de la seguridad. La empresa canadiense Coinkite Inc informó a fines de la semana pasada que su marca de carteras frías Coldcard había sido comprometida y que los hackers estaban sustrayendo fondos de los usuarios.

Según datos de Galaxy Research , para el lunes ya se habían robado casi u$s90 millones en Bitcoin desde más de 4.500 carteras.

El hecho resultó especialmente perturbador para el mercado, dado que las carteras frías —dispositivos desconectados de las redes públicas— son consideradas el método de almacenamiento más seguro para los activos digitales. Un fallo en los dispositivos Coldcard los hizo vulnerables al acceso remoto, quebrando esa percepción de seguridad.

Strategy y Coinbase, con balances por debajo de lo esperado

La confianza inversora recibió otro golpe desde el lado corporativo. Strategy registró pérdidas en el segundo trimestre sustancialmente mayores a las proyectadas por el mercado, producto de las caídas acumuladas en el valor de sus tenencias de bitcoin.

La situación encendió alertas adicionales: la compañía comenzó recientemente a desprenderse de parte de sus posiciones para hacer frente a sus obligaciones de capital y deuda.

Coinbase, por su parte, también publicó resultados trimestrales por debajo de las estimaciones. La rotación de inversores fuera del mercado cripto golpeó los volúmenes de transacciones de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas de Estados Unidos.

El cuadro refleja un sector que arrastra un prolongado éxodo del interés inversor a lo largo de 2026. Las pérdidas sostenidas del bitcoin, las ventas de Strategy y el creciente atractivo de los activos vinculados a la inteligencia artificial contribuyeron a eclipsar al mercado cripto en la preferencia de los inversores institucionales.