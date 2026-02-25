Bitcoin repunta a u$s65.000 gracias a una recuperación en Wall Street por el impacto de la IA en las acciones + Seguir en









La principal criptodivisa crece luego de una racha negativa durante febrero, e intenta sostenerse en niveles clave.

El mercado de criptomonedas opera con subas este miércoles. Bitcoin (BTC) recupera 3,4% y sube hasta u$s65.331,04. Sin embargo, sigue sin poder crecer y cotiza aproximadamente un 50% por debajo de un máximo histórico de u$s126.272 alcanzado a principios de octubre de 2025.

En esa misma línea, Ethereum (ETH) gana 5,4% hacia u$s1.919,55. Entre las demás altcoins predomina la misma tendencia, con un crecimiento liderado por Solana (Sol) del 7,8%.

Embed Bitcoin muestra debilidad tras los aranceles de Trump Las ganancias que registró Bitcoin durante la jornada del miércoles aparecieron gracias a una recuperación en Wall Street, ya que las preocupaciones sobre el impacto inmediato de la inteligencia artificial (IA) en el software ayudaron a que las acciones tecnológicas subieran. Mientras tanto, el mercado espera por un informe de Nvidia, referente tecnológico, que influirá en el comportamiento de las criptodivisas.

Sin embargo, la confianza continúa baja, en este caso por los nuevos aranceles de Donald Trump tras la anulación del programa arancelario por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos. Si bien no se ven directamente afectados por las fricciones comerciales, las criptomonedas son muy sensibles a los cambios en la confianza del mercado, dada su naturaleza completamente especulativa. En ese sentido, se observó aversión al riesgo en los mercados financieros.

Patricio Mesri, CEO de Bybit para Latinoamérica, lo que estamos viendo es "un movimiento de mercado. Había mucho apalancamiento en posiciones long de Bitcoin y cuando el mercado se da vuelta, esas posiciones se desarman rápido y profundizan la caída". Si bien no descarta rebotes fuertes o incluso overshoots, hasta que no se confirme un cambio de ciclo "la dinámica sigue siendo bajista o lateral".

“Hoy los bonos de Estados Unidos, que son prácticamente el único activo que subió, están absorbiendo liquidez. Ese flujo también presiona a Bitcoin a la baja", explicó. Asimismo, destacó que “en ciclos bajistas anteriores las correcciones eran mucho más violentas, de -70% o -80% en poco tiempo. Hoy la volatilidad es menor en comparación histórica. Eso habla de un mercado más maduro, aunque igualmente sensible al contexto macroeconómico global”.

