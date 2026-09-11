Bitcoin pone en peligro los u$s77.000 por la volatilidad del petróleo y los riesgos inflacionarios

El crudo escala a nuevos máximos por la escalada entre EEUU e Irán, el Treasury a 10 años roza el 5% y el de 30 años marca su nivel más alto desde 2007. Los ETF de bitcoin registraron salidas de u$s120 millones el miércoles, más del doble que el día anterior

El mercado cripto profundiza su tendencia bajista. Bitcoin (BTC) cede un 1,2% en las últimas 24 horas y pone en riesgo el soporte de los u$s77.000, mientras que Ethereum (ETH) continúa alejándose de los u$s2.500. La mayoría de las grandes altcoins también opera en rojo, con caídas destacadas en tokens como Zcash (ZEC) y Cardano (ADA) .

Los precios del crudo vuelven a ser el principal lastre para los activos de riesgo. El barril de Brent alcanzó ayer los u$s108, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) conquistó el nivel de los u$s100, impulsados por una nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán tras una seguidilla de acusaciones y ataques cruzados.

A ese panorama se suma el alza persistente en los rendimientos de la deuda soberana. El Treasury estadounidense a 10 años rozó el 5%, su nivel más alto desde 2023, mientras que el bono a 30 años se situó en torno al 5,38%, máximo desde 2007. El contagio se extendió a otros mercados de deuda, como el del Reino Unido.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent , comprobó que el aumento de las recompras de deuda no alcanzó para doblegar al mercado: el jueves se recompraron alrededor de u$s5.200 millones en bonos, por debajo del máximo previsto de u$s6.000 millones. Según los expertos, la medida es insuficiente mientras los factores que impulsan los rendimientos sigan plenamente vigentes.

Los rendimientos reales más elevados perjudican al mercado cripto por dos vías simultáneas: vuelven más atractiva a la deuda pública frente a un activo que no genera rendimiento propio y, al mismo tiempo, encarecen el costo de mantener posiciones apalancadas. Los ETF de Bitcoin al contado ya reflejan esa presión: registraron salidas por u$s120 millones el miércoles, más del doble que el martes.

"La menor demanda institucional también pesa sobre el mercado, y los ETF de Bitcoin al contado se encaminan a cerrar una racha de tres semanas de entradas, tras registrar cerca de US$500 millones en salidas netas hasta el jueves", explicó la Country Manager de Bitget, Carolina Gama.

El IPC de agosto, el dato del día

Hoy se conoció el gran dato macroeconómico de la semana: el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto en Estados Unidos.

"Un dato de inflación más débil podría aliviar la presión sobre los rendimientos y abrir espacio para una recuperación del Bitcoin, mientras que una lectura por encima de lo esperado podría provocar una nueva subida de los yields y mantener al BTC bajo presión antes de la decisión de la Fed de la próxima semana", afirmó Gama.

A nivel interanual, fue de 3,4%, similar a julio. A nivel subyacente fue de 2,4%, una leve desaceleración respecto al 2,5% del mes previo. Sin embargo, el dato más importante fue la aceleración de la subyacente a nivel mensual: pasó de 0,2% a 0,3%, mientras que a nivele general saltó de 0,1% a 0,4%.