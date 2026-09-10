Bitcoin cae y lucha por sostener los u$s77.000 en un mercado atravesado por la incertidumbre

El giro bajista en el mercado de las criptomonedas es consecuencia del recrudecimiento del conflicto entre EEUU e Irán, el peor desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero.

El rojo se impone este jueves en el ecosistema cripto , golpeado por dos factores adversos en los mercados tradicionales . El primero es que el petróleo en su nivel más alto en meses, debido al recucrudecimiento del conflicto en Medio Oriente . El segundo es que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — termómetro de la economía global — se encuentran en su nivel más alto en años.

Bitcoin (BTC) cede cerca de 1,4% y defiende con dificultad el nivel de los u$s77.600, mientras que Ethereum (ETH) perfora los u$s2.500. El grueso de las altcoins acompaña la caída, con la excepción de algunos tokens como Monero (XMR) , que logran mantenerse en terreno positivo.

Según datos de la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama , la demanda institucional "también muestra señales de cautela", con los ETFs spot de Bitcoin registrando salidas de alrededor de u$s120 millones el miércoles, después de aproximadamente u$s46 millones el día anterior.

"Este debilitamiento de la demanda institucional, combinado con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en la región del estrecho de Ormuz, continúa reduciendo el apetito por los activos de riesgo y pesando sobre Bitcoin ", explicó Gama.

Y destacó que el alza del petróleo, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro y las expectativas de una posible subida de tasas por parte de la Fed "también mantienen un escenario desafiante" .

El Brent supera los u$s100 y el West Texas le pisa los talones

Los movimientos de los activos digitales se producen en paralelo a un nuevo repunte del petróleo: el crudo Brent superó la barrera psicológica de los u$s100 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) empieza a divisar ese nivel.

El recrudecimiento de las tensiones entre Irán y Estados Unidos amenaza con tensar aún más los mercados energéticos justo cuando se aproxima la temporada de mayor demanda de calefacción.

Las hostilidades entre ambos países se mantienen como el principal foco de atención, tras registrarse los enfrentamientos más graves desde el inicio del conflicto a fines de febrero.

Los rendimientos del Tesoro, en máximos desde 2023

El alza de las tasas también presiona con fuerza sobre los activos de riesgo. El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años superó el 4,83% —máximos desde noviembre de 2023—, mientras que el de 20 años rebasó el 5,32% y se mantiene en torno al 5,30%.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que triplicará el tamaño inicial de las recompras de bonos, con adquisiciones de hasta u$s6.000 millones en títulos con vencimientos en el tramo de 10 a 20 años. Sin embargo, la medida no alcanzó para detener la sangría en el mercado de deuda.