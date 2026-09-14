Bitcoin sube con cautela hacia los u$s78.000, mientras el mercado descuenta una suba de tasas de la Fed

El mercado de criptomonedas opera con alzas contenidas, con Bitcoin superando los u$s77.000 ante la anticipación de una decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés.

Las criptomonedas arrancan la semana con alzas contenidas. Bitcoin (BTC) avanza un 0,9% en las últimas 24 horas y se acerca a los u$s78.000, mientras que Ethereum (ETH) sube un 0,3% y pugna por consolidar los u$s2.500. El resto de las altcoins también opera en verde, con subidas del 2% en XRP , Cardano (ADA) y Stellar (XLM) . La excepción es Monero (XMR) , que cae casi un 5%.

El rebote se produce a contramano de un contexto macro adverso: la inflación de agosto en Estados Unidos, el alza de los rendimientos soberanos y el crudo cómodamente por encima de los u$s100 por barril llevan al mercado a dar prácticamente por descontada una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) esta semana.

La corrección estuvo acompañada de un cambio en los flujos institucionales, según datos de Bitget . Los ETF spot registraron más de u$s462 millones en salidas netas durante la última semana, poniendo fin a una racha de tres semanas de entradas.

"El entorno macroeconómico también sigue pesando sobre el activo, ya que los datos de inflación de Estados Unidos aumentaron las expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal , mientras que las tensiones en Medio Oriente continúan respaldando al dólar", afirmó la Country Manager de Bitget , Carolina Gama .

"El jueves, el Banco de Inglaterra también decidirá sobre su política monetaria, mientras que los datos de inflación de Japón estarán en el radar. Estos eventos podrían aumentar la volatilidad de Bitcoin en los próximos días", agregó.

A la espera de Clarity

Gama destacó también que la semana será particularmente importante para los mercados por la votación procesal de la Ley Clarity en el Senado el martes.

De manera similar, Julián Colombo, Director de Bitso para Sudamérica, sostuvo que la Ley Clarity es una norma clave para el sector "porque busca mayor certeza jurídica sobre la clasificación de los activos digitales y puede generar un entorno más favorable para el uso de blockchain como infraestructura financiera".

Y agregó que "la claridad regulatoria influye en el acceso, la evaluación de riesgos y el ánimo del mercado, y es justamente lo que el capital institucional viene esperando para profundizar su exposición al sector". Por ese motivo, Colombo afirmó que "su aprobación podría favorecer una mayor participación de grandes fondos corporativos en cripto".

El mercado ya descuenta un alza del 87%

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores elevaron esta mañana al 87% la probabilidad de que el banco central estadounidense suba las tasas en 25 puntos básicos. Hace una semana esa probabilidad no llegaba al 60%. Hace un mes, apenas alcanzaba el 33%.

Los datos también muestran que el mercado asigna casi un 50% de probabilidad a que la Fed deba realizar otro movimiento al alza antes de fin de año, y un 25% a que sean dos subidas adicionales, lo que llevaría la tasa de referencia a una banda potencial de entre el 4,25% y el 4,5%. Las probabilidades de que las tasas se mantengan sin cambios para fin de año no superan el 3%.

La IA da un susto al mercado

Un factor adicional de incertidumbre llega desde el sector de la inteligencia artificial. OpenAI y Anthropic, dos de las compañías más influyentes del rubro, anunciaron que reducirán el ritmo de desarrollo de modelos cada vez más avanzados.

El objetivo declarado no es detener el progreso tecnológico, sino ralentizarlo para dar tiempo al desarrollo de medidas de seguridad y alineamiento que puedan seguir el paso a unas capacidades que avanzan a gran velocidad.

En ese marco, el CEO de OpenAI, Sam Altman, confirmó además que la compañía no saldrá a bolsa en 2026. El impulso de la IA había sido uno de los principales catalizadores del rally de las criptomonedas en los últimos tiempos.