Bitcoin se dispara 11% después de que Donald Trump presionara al Congreso de EEUU por una regulación cripto

El presidente instó al Congreso a aprobar "una versión justa" de la ley de estructura de mercados de activos digitales durante un evento en la Casa Blanca con los principales CEOs del sector tecnológico y cripto.

Las criptomonedas se disparan este jueves luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , instara al Congreso a aprobar la Ley Clarity , una iniciativa que estructura de mercados de activos digitales que lleva trabada en el Senado desde junio.

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Es en este contexto que Bitcoin (BTC) se dispara 11% y supera los u$s71.000, mientras que el Ethereum (ETH) cotiza por encima de los u$s2.280, un incremento de 19% en las últimas 24 horas. Dentro de las altcoins, se destacan las subas de Solana (12%) y XRP , con 18%.

El respaldo presidencial se produjo durante un evento en la Casa Blanca con los principales directores ejecutivos del sector tecnológico , en el que predominaron figuras vinculadas al mundo cripto.

Trump enfatizó que el Congreso debe "dar el siguiente paso" y aprobó la legislación, a la que calificó como una normativa "muy, muy poderosa" que posicionará a Estados Unidos por delante de China y del resto del mundo. "Abriremos la puerta a la próxima ola de innovaciones e innovadores", sostuvo.

La Ley Clarity tiene una votación postergada hasta el 15 de septiembre, luego de que el Senado aplazara el debate durante el receso de verano ante los desacuerdos entre legisladores de ambos partidos.

El mercado también celebró la propuesta de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) denominada "Regulation Crypto Assets", que ofrece a los emprendedores del sector una vía considerablemente más clara y menos exigente para captar capital bajo la legislación federal de valores.

Los bonos, otro factor de alivio

Según la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, el sentimiento positivo se vio reforzado, además, "por mejores condiciones de liquidez tras la decisión del Tesoro de EEUU de duplicar sus recompras de deuda, además de un fuerte 'short squeeze'", es decir, una contracción en las posiciones cortas.

Según CoinGlass, más de u$s1.000 millones en posiciones cortas de Bitcoin fueron liquidadas, llevando el total a un récord de u$s2.700 millones.

El impulso también se ve reforzado por el renovado interés institucional, con u$s517,2 millones de entradas en los ETF spot de Bitcoin el miércoles.