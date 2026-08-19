Donald Trump se reúne con empresarios cripto, mientras la SEC presenta una normativa para el sector + Agregar ámbito en









El ente regulador del sector bursátil propuso eximir a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría su emisión a las empresas del sector de las criptomonedas y la captación de fondos.

Donald Trump y criptomonedas: un encuentro que entusiasma al sector.

El presidente norteamericano, Donald Trump, sigue estrechando vínculos con el mundo de las criptomonedas. Se espera que el mandatario reciba esta tarde en la Casa Blanca a empresarios del sector. En paralelo, los entes reguladores norteamericanos avanzan con nuevas propuestas que apuntan a relajar los controles en la industria cripto, a la espera del tratamiento de la Ley Clarity, estancada en el Congreso.

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Según la agenda oficial de la Casa Blanca, Trump emitirá unas palabras junto a líderes del sector tecnológico en la Casa Blanca por la tarde. En concreto, se tratarían de ejecutivos de compañías del ecosistema cripto, según fuentes citadas por la prensa norteamericana.

Del encuentra también participará el presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), Mike Selig, el presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), Paul Atkins y el asesor en criptomonedas Patrick Witt.

Nuevas desregulaciones La asistencia de los miembros de la CFTC y SEC no será anecdótica, ya que probablemente se discutan las nuevas reglas para ciertos contratos de inversión que involucran activos digitales que propuso ayer la SEC. Se tratan de unas reglas que eximirían a determinadas ofertas de tokens de la normativa sobre valores, lo que facilitaría su emisión a las empresas del sector de las criptomonedas y la captación de fondos.

La propuesta, denominada "Regulación de Activos Cripto", establecería dos exenciones a los requisitos de registro de valores: una permitiría a emisores elegibles recaudar hasta u$s5 millones en un período de cuatro años, mientras que la otra autorizaría ofertas de hasta u$s75 millones en cualquier período de 12 meses.

El gobierno norteamericano ha impulsado varias iniciativas a favor de la industria cripto. Criptonoticias Atkins indicó que la iniciativa busca ofrecer a los emprendedores cripto y a los participantes del mercado vías claras para captar capital bajo las leyes federales de valores. Precisó además que el plan contempla un "puerto seguro" para los emisores una vez que hayan terminado los esfuerzos de gestión esenciales comprometidos en un contrato de inversión. Por su parte, la CFTC tiene previsto debatir la regulación de las criptomonedas, entre otros asuntos, en una reunión del sector el jueves. Vínculos estrechos y una ley pendiente Trump, que ha ganado más de u$s1.400 millones gracias a las inversiones en activos digitales de su familia, ha impulsado políticas favorables a las criptomonedas desde que volvió al cargo en enero de 2025, como fue el caso de la Ley Genius. Sin embargo, la principal iniciativa para el sector, el marco normativo conocido como Ley Clarity, se estancó en el Congreso, ya que su tratamiento fue demorado a principios de año por las discrepancias entre el sector bancario y el sector cripto. Actualmente, a los legisladores republicanos les queda poco tiempo para aprobar el proyecto de ley antes de que termine el año, y con las elecciones de medio término a tan solo unos meses.