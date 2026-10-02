Bitcoin sube un 3% y supera los u$s86.000: el mercado se ilusiona con una pausa a las subas de tasas de la Fed

El dato débil del mercado de trabajo de EEUU abre la puerta a una pausa de la Fed en octubre, lo que impulsó a los activos de riesgo. Además, la SEC propuso un marco regulatorio de 760 páginas para la custodia de criptoactivos por parte de asesores de inversión.

El mercado de las criptomonedas sube con fuerza este viernes. Bitcoin (BTC) se revaloriza un 3% en las últimas 24 horas y se ubica por encima de los u$s86.000 , mientras que Ethereum (ETH) sigue su estela y ronda los u$s2.800 . El resto de las altcoins también avanza con una fuerza similar.

El dato que domina la jornada es el informe de nóminas no agrícolas de septiembre en Estados Unidos. El consenso del mercado anticipaba la creación de alrededor de 90.000 puestos de trabajo, ya por debajo de los 162.000 del mes previo.

Sin embargo, el número publicado esta mañana sorprendió a la baja: apenas 29.000 empleos nuevos, mientras que el dato de agosto fue revisado a la baja hasta los 133.000.

Un mercado laboral más débil de lo esperado reduce la presión sobre la Reserva Federal (Fed) y abre la puerta a que el organismo deje las tasas sin cambios en su reunión de octubre, luego de la suba de septiembre. Esa perspectiva alivió a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas.

La SEC propone un marco para la custodia de criptoactivos

En el plano regulatorio, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presentó el jueves una propuesta orientada a clarificar cómo las firmas de inversión pueden gestionar y custodiar los criptoactivos de sus clientes.

Según el presidente del organismo, Paul Atkins, la iniciativa "proporcionaría un marco regulatorio claro para la custodia de criptoactivos, ofreciendo a los asesores de inversión y a los fondos una vía de cumplimiento normativo que antes no existía, y sustituyendo la zona gris de incertidumbre creada por unas normas de custodia diseñadas para una época ya superada".

La propuesta, que se extiende a lo largo de 760 páginas, contempla la autocustodia por parte de los asesores que busquen mantener los fondos de sus clientes, un término que la SEC utiliza en el sentido técnico de la gestión de activos, diferente al uso habitual que le dan las empresas del sector cripto.