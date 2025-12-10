Bitcoin alcanza los u$s91.000, mientras se mantiene la expectativa por la decisión de la Fed sobre las tasas + Seguir en









La principal criptomoneda aún mantiene cierta fragilidad, pero busca superar los u$s95.000 para reforzar la idea de un rally alcista.

El precio de Bitcoin se definirá por la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.

El mercado de las criptomonedas opera con modestas subas en la jornada de miércoles. Según Binance, Bitcoin (BTC) se ubica en los u$s91.987, tras un repunte en la jornada de ayer impulsado por la reunión de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Por su parte, Ethereum (ETH) registra un crecimiento del 6,9% y se instala en los u$s3.317, mientras que las altcoins la siguen con una tendencia alcista; lidera Lido Staked Ether (STETH) con 6,8% y le sigue Solana (Sol) con 3,4%.

Embed La Fed puede fomentar el rally en diciembre Este miércoles 10 de diciembre finaliza la reunión de la Fed, a partir de la cual se definirá el futuro de las tasas de interés. En ese sentido, un recorte de tipos favorece la liquidez y, por ende, impulsa a los activos de riesgo como las criptodivisas.

Sin embargo, el mercado se mantiene cauteloso y aún persiste la fragilidad, mientras los EFTs, una de las grandes fuerzas del mercado cripto este año, muestran salidas constantes.

En este marco, Bitcoin puede reforzar la idea de rally de fin de año si logra superar los u$s95.000, aunque también depende del mensaje sobre el ciclo de recortes por parte del banco central estadounidense. Si este tiene un tono prudente o duro frenaría el impulso de inmediato.