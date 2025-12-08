Las principales criptomonedas operan al alza este lunes, mientras que Bitcoin (BTC) sube 1,8% y se ubica a u$s91.067,46. En tanto, las alternativas trepan hasta 5% encabezadas por Cardano (ADA), a contramano de los principales índices bursátiles de EEUU, que anotaron un pleno de bajas.
Bitcoin sube y perfora los u$s91.000, mientras que las altcoins avanzan hasta 5%
La principal criptomoneda del mundo revierte sus pérdidas este lunes y acumula una ganancia de 6,4% a lo largo de los últimos 7 días.
-
Texas compra Bitcoin y se convierte en el primer estado de EEUU en incorporarlo a sus reservas
-
¿Fin de la fiesta?: el ETF de bitcoin de BlackRock sufrió salidas por casi u$s3.000 millones
La criptomoneda reina revierte así las pérdidas del comienzo de la jornada y acumula una suba del 6,4% en lo que va de la semana. En tanto, Ethereum (ETH) gana 2,7% a u$s3132,95 y vuela 13,6% en el acumulado semanal.
Cardano (ADA) lidera las principales subas con una variación del 4,9% a u$s0,436 y suma 14,9% en lo que va de la semana. Asimismo, Ripple (XRP) gana 2,5% a u$s2,08 y BNB (BNB) lo hace 1,5% hasta los u$s900,01.
Por su parte, Solana (SOL) opera con un aumento del 2,2% en las últimas 24 horas hasta u$s133,92, mientras que la memecoin Dogecoin (DOGE) se dispara un 4,4% a u$s0,1433. A contramano de los principales criptoactivos, Tron (TRX) desciende 1,1%.
Bank of America recomendó a clientes invertir el 4% de sus carteras en activos digitales
El Bank of America habilitó a sus 70 millones de clientes a invertir en criptomonedas y les recomendó destinar hasta un 4% del total de las carteras a activos digitales.
A su vez, la entidad financiera estadounidense empezará a cubrir cuatro ETF de Bitcoin, entre los cinco más grandes por capitalización de mercado, a partir del 5 de enero: Bitcoin Mini Trust de Grayscale; Bitwise Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust de BlackRock y Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity. En total, gestionan unos u$s94.000 millones.
- Temas
- Bitcoin
- Criptomonedas
- Ethereum
Dejá tu comentario