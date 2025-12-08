Bitcoin sube y perfora los u$s91.000, mientras que las altcoins avanzan hasta 5% + Seguir en









La principal criptomoneda del mundo revierte sus pérdidas este lunes y acumula una ganancia de 6,4% a lo largo de los últimos 7 días.

Las principales criptomonedas del mundo acumulan fuertes ganancias en la semana. Depositphotos

Las principales criptomonedas operan al alza este lunes, mientras que Bitcoin (BTC) sube 1,8% y se ubica a u$s91.067,46. En tanto, las alternativas trepan hasta 5% encabezadas por Cardano (ADA), a contramano de los principales índices bursátiles de EEUU, que anotaron un pleno de bajas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La criptomoneda reina revierte así las pérdidas del comienzo de la jornada y acumula una suba del 6,4% en lo que va de la semana. En tanto, Ethereum (ETH) gana 2,7% a u$s3132,95 y vuela 13,6% en el acumulado semanal.

Cardano (ADA) lidera las principales subas con una variación del 4,9% a u$s0,436 y suma 14,9% en lo que va de la semana. Asimismo, Ripple (XRP) gana 2,5% a u$s2,08 y BNB (BNB) lo hace 1,5% hasta los u$s900,01.

Por su parte, Solana (SOL) opera con un aumento del 2,2% en las últimas 24 horas hasta u$s133,92, mientras que la memecoin Dogecoin (DOGE) se dispara un 4,4% a u$s0,1433. A contramano de los principales criptoactivos, Tron (TRX) desciende 1,1%.

Embed Bank of America recomendó a clientes invertir el 4% de sus carteras en activos digitales El Bank of America habilitó a sus 70 millones de clientes a invertir en criptomonedas y les recomendó destinar hasta un 4% del total de las carteras a activos digitales.

A su vez, la entidad financiera estadounidense empezará a cubrir cuatro ETF de Bitcoin, entre los cinco más grandes por capitalización de mercado, a partir del 5 de enero: Bitcoin Mini Trust de Grayscale; Bitwise Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust de BlackRock y Wise Origin Bitcoin Fund de Fidelity. En total, gestionan unos u$s94.000 millones.

Temas Bitcoin

Criptomonedas

Ethereum