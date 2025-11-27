Bitcoin supera los u$s90.000 y depende del impulso de sus inversores para seguir subiendo + Seguir en









A pesar del impactante aumento en su cotización, ahora la principal criptodivisa se debate entre su soporte y su resistencia.

Bitcoin repunta hasta los u$s90.000 y espera que el ánimo de los inversores continúe de esta forma.

El mercado de criptomonedas goza de una tendencia alcista, que logra revertir las pérdidas de las últimas semanas. Bitcoin (BTC), que acumula un retroceso del 29% desde su máximo histórico, anota mayoría de ganancias de 5%, y se ubica en u$s90.986.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Por otra parte, Ethereum (ETH) sigue esta tendencia y aumenta 3,2% hasta u$s2.993. Asimismo, las altcoins operan al alza, lideradas por BNB, con 4,3%, y Solana (Sol), con 4,2%.

Embed Cuáles son los próximos desafíos del precio El valor actual de BTC representa su nivel más alto en más de una semana de pérdidas. En esa línea, se mantiene sólido sobre el soporte de u$s89.800 y desafía la resistencia en u$s91.521, según datos de BeInCrypto.

En este contexto, los ánimos del mercado jugarán un rol fundamental en la volatilidad del precio de BTC durante estas semanas. El enfrentamiento clave ocurre en las resistencias; si los compradores logran superar los u$s91.521, podría seguir un impulso hacia u$s95.000 y luego hacia el hito de los u$s100.000; por otra parte, una pérdida de fuerza alcista podría llevar a descensos hasta los soportes de u$s86.822 o incluso u$s85.204.

Por otro lado, una caída de veinte puntos en la volatilidad implícita durante la última semana mejoró el sentimiento a largo plazo, lo que provocó menor presión y más confianza al mercado. De todas formas, la fragilidad persiste por lo que un cambio de ánimo podría provocar fluctuaciones en el precio de la principal criptodivisa.

El analista de XTB Manuel Pinto recalca que puede que a Bitcoin le lleve "más tiempo que al resto de activos de riesgo" volver a máximos por el desapalancamiento y la volatilidad que sufrieron los inversores.

Temas Bitcoin

Criptomonedas