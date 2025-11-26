Bitcoin apenas se sostiene en u$s86.000, mientras la Fed vuelve al centro de atención + Seguir en









Las principales criptomonedas operan con tendencia mixta y los inversores se mantienen cautelosos a la espera de novedades.

Bitcoin no logra repuntar y continúan las expectativas sobre recortes en la Fed. Depositphotos

El mercado de criptomonedas muestra pocos movimientos, ya que persiste la incertidumbre respecto al posible recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos. En ese marco, Bitcoin (BTC) registra ligeras pérdidas y se ubica en los u$s86.621.

Por otra parte, Ethereum (ETH) sube apenas 0,6% y se posiciona en u$s2.909. Mientras tanto, las altcoins no presentan una tendencia clara, y también ensayan tímidos movimientos.

Embed Tasas de interés y nuevo presidente, los interrogantes en la Fed Luego de unas semanas con tendencia bajista, los débiles datos económicos de EEUU revivieron el optimismo entre los inversores, que mantienen la esperanza de una corrección por parte de la Fed de 25 puntos básicos en las tasas de interés para reducir los costos de endeudamiento.

De todas formas, la cautela persiste principalmente por el importante descenso y volatilidad que sufrió BTC en noviembre, que redujo la confianza. Hasta que no vislumbren señales macroeconómicas claras, no realizarán grandes apuestas.

Por otra parte, la Fed volvió a aparecer en el centro de la escena luego de que Donald Trump diese algunos guiños con respecto a un cambio de presidente en el banco central estadounidense. En esa línea, se especula con la llegada de Kevin Hassett —asesor cercano al mandatario— al puesto, mientras que diversos informes sostienen que es posible que apoye recortes agresivos de tipo si es designado.

Asimismo, muchos ven esta posibilidad como un cambio hacia una política monetaria más flexible, escenario que suele favorecer a los activos de riesgo como las criptomonedas.