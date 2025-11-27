La vida después de la tragedia que sacudió al fútbol: que pasó con los sobrevivientes de Chapecoense + Seguir en









Un aniversario más del incidente que sorprendió a todo el planeta y así es el presente de quienes lograron sobrevivir.

Solo uno de los sobrevivientes de la tragedia ocurrida en Colombia aún juega al fútbol. AP

El 28 de noviembre de 2016 ocurrió una de las tragedias más dolorosas del mundo del fútbol. El Chapecoense de Brasil viajaba rumbo a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana de ese año, pero su vuelo se estrelló cerca de Medellín y ocasionó el fallecimiento de la mayoría de los pasajeros a bordo.

Un total de 71 personas perdieron la vida y solo seis sobrevivieron al accidente que marcó un precedente en el deporte rey. El agotamiento de combustible del vuelo Lamia 2933, sumado a los errores en su gestión, culminaron en el fatal incidente.

Jakson Follmann AFP Follman se tuvo que retirar del fútbol al perder parte de su pierna derecha. AFP Los seis sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense De las 77 personas a bordo del vuelo, solo seis pudieron sobrevivir al terrible impacto del avión en las cercanías de Medellín. La investigación del caso fue cerrada y los informes finales de las autoridades colombianas afirmaron que la falta de combustible fue el principal motivo del siniestro.

Alan Ruschel El lateral brasileño fue uno de los primeros rescatados y sufrió daños en su columna, pero tras una serie de cirugías pudo volver a dedicarse al fútbol profesional. Tuvo pasos por Inter de Porto Alegre, Cruzeiro, Goiás, Londrina, América Mineiro y actualmente se desempeña en el Juventude de la Serie B.

Alan Ruschel AFP Alan Ruschel es el único sobreviviente del plantel que aún es futbolista profesional. AFP Helio Neto El exdefensor central fue el último en ser rescatado. Fue internado en estado crítico y recibió múltiples cirugías. Recién en enero de 2017 pudo volver a caminar por sus propios medios y también quedó habilitado para volver a practicar el deporte rey. Pese a esto, decidió retirarse, participó de algunos amistosos pero considera que estar vivo es más que suficiente.

Jakson Follmann Era uno de los arqueros del plantel y tuvo que retirarse del fútbol profesional debido a que le amputaron la pierna derecha, además de recibir múltiples operaciones en su tobillo derecho. Desde 2017 inició una nueva etapa en su vida con una prótesis y es normal verlo en sus redes sociales mostrando su día a día. Erwin Tumiri Es mecánico de aviones y continúa sus labores en la aeronáutica, donde busca convertirse en piloto comercial. El accidente que marcó al fútbol no fue su único roce con la muerte: en marzo de 2021 se salvó de milagro, ya que viajaba en un micro que cayó a un precipicio de unos 150 metros de altura, pero solo sufrió heridas leves. Ximena Suárez La azafata, que también se dedica al modelaje, fue la última en abandonar el hospital. Atravesó un duro proceso psicológico para superar el incidente y pudo retomar sus actividades. También contó su experiencia en el trágico vuelo en el libro que publicó tiempo después. Rafael Henzel El periodista que acompañó a la delegación de Chapecoense fue uno de los sobrevivientes, pero en 2019, a sus 45 años, disputaba un partido de fútbol con sus amigos y falleció de un infarto.

