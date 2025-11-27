Tras el crash de Bitcoin, ¿es momento de comprar, esperar o vender?

El mercado de criptomonedas atraviesa un período de incertidumbre total , mientras espera una definición clave por parte de la Reserva Federal (Fed) en diciembre respecto de las tasas de interés . En ese contexto, los inversores debaten sobre si es momento de comprar, esperar o vender . Si bien se puede observar la debilidad en todas las monedas, el foco de atención está puesto en Bitcoin .

Bitcoin experimentó movimientos inusuales durante el último trimestre. Luego de haber alcanzado su máximo histórico en septiembre —tocó los u$s126.300—, en octubre operó a la baja , movimiento extraordinario que descolocó a los inversores, acostumbrados a los históricos "Uptober", es decir, a las subas en la principal criptodivisa durante el décimo mes del año. En los últimos días, llegó a perforar los u$s82.000 y este jueves rebota hasta los u$s91.000.

Hubo diversos factores que quedaron en el centro de la escena e incidieron en el precio de Bitcoin. Por un lado, las especulaciones con respecto a una posible burbuja financiera de la Inteligencia Artificial (IA) provocaron cautela entre los inversores, mientras que la Fed encendió las alarmas cuando vislumbró que diciembre podría llegar sin un recorte de las tasas de interés.

En ese marco, luego del shutdown más largo de la historia de EEUU , recién el pasado jueves se conocieron los datos de empleo de septiembre. Frente a una baja 4.000 puestos en el mes anterior, el Departamento de Trabajo estadounidense informó que en septiembre se crearon 119.000 empleos , por encima de lo previsto. Asimismo, la tasa de desempleo subió al 4,4% desde un nivel del 4,3%, frente a una previsión del 4,3% .

De esta forma, reaparecieron las dudas sobre la baja de tasas de interés de la Fed en diciembre, sumado a posturas divididas en el banco central estadounidense. Sin embargo, en los últimos días, en el mercado se reinstalaron las expectativas mayoritarias de que el recorte de tasas se concrete. De todas formas, la tensión en el mercado cripto no se disipa.

Bitcoin: qué esperar de acá a diciembre

"El mercado cripto hasta diciembre estará dominado por la cautela de los inversores. No podemos predecir el precio, pero la Fed está en el centro de la escena y cada informe hará que los inversores reajusten sus expectativas de recorte de tasas. Es una etapa de alta sensibilidad al contexto económico, lo que se podría traducir en movimientos bruscos de Bitcoin y el resto de las criptomonedas hasta que se conozca la decisión final sobre las tasas", asegura Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica.

Asimismo, el especialista afirma: "Existen indicadores de un periodo de ajuste significativo en el ecosistema cripto. Observamos una caída, marcada por la cautela de los inversores que están priorizando la liquidez".

Guillermo Escudero, director de CryptoMarket, coincide en la importancia de la Fed para acabar con la incertidumbre económica y agrega el factor Microstrategy: "Hay un temor a que se desliste de los índices bursátiles MSCI. Si se decide deslistar a las empresas que tengan más del 50% de sus activos en bitcoin, J.P. Morgan indica que puede haber un retiro y venta masiva de Bitcoin".

Sin embargo, difiere en cuanto al estado de situación del mercado y sugiere hablar de "ciclos económicos, dado que todos los activos son en menor o mayor medida afectados" por el contexto, ya sea de recuperación, de expansión, de auge o de recesión.

"Si el ajuste cuantitativo termina, la tendencia es que habrá más dinero en circulación y más apetito por las inversiones en tecnología, y, en consecuencia, un aumento en el precio de Bitcoin y las criptomonedas en general", opina con optimismo Fabiano Días, director de Negocios Internacionales de Bitwage.

En esa línea, expresa que existe "ansiedad generalizada y, sobre todo, tensión global con respecto a las tasas de interés de la Fed y los tipos de cambio en general".

¿Conviene comprar, esperar o vender criptomonedas ahora?

Tanto Escudero como Días recomiendan "aprovechar esta baja para sumar satoshis", es decir, la unidad de cuenta más pequeña de cada Bitcoin. Asimismo, el segundo remarca que "si hablamos de Bitcoin, lo importante es su precio promedio", a pesar de que hay análisis que indican una caída a u$s70.000 y otros que indican una recuperación.

Por otra parte, Colombo espera un repunte de la principal criptodivisa: "Si bien el mercado es conocido por su volatilidad, es fundamental reconocer que las caídas de precio como las que estamos observando pueden generar oportunidades para aquellos con una visión a largo plazo".

Además, destaca el comportamiento de Bitcoin a mediano y largo plazo, y asegura que "si miramos su evolución en los últimos diez años, queda claro que es un activo que ha sabido revalorizarse de manera consistente".

Por otro lado, de acuerdo con su último Panorama Cripto, BTC sigue siendo el activo de mayor peso para los inversores argentinos: durante el primer semestre de 2025 representó el 55% del total de tenencias de criptomonedas en las billeteras locales.

Con respecto a si Bitcoin aún puede caer más y perforar su actual piso, el director de Bitso declara: "Depende de las presiones macroeconómicas externas. Sin embargo, esta sensibilidad a corto plazo se equilibra con la tendencia alcista a largo plazo de Bitcoin. Las correcciones son cíclicas y sanas. El mercado está lidiando con factores externos, pero la tendencia histórica sugiere que el valor intrínseco de bitcoin sigue intacto".

En esa línea, recuerda que los consecutivos récords de cotización desde fines del año pasado responden no sólo al entusiasmo del mercado, "sino también a fundamentos más sólidos como el creciente interés institucional, con fondos y empresas incorporando Bitcoin a sus portafolios, lo que aumentó su legitimidad como activo de resguardo". Escudero declara en la misma línea, sosteniendo que en estos casos "entra el concepto valor, más que precio".