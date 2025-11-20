El mercado de criptomonedas opera levemente a la baja, mientras espera señales por parte de la administración de Estados Unidos. Bitcoin (BTC) cotiza a u$s91.605, luego de haberse desplomado hasta u$s88.610 en la jornada del miércoles. Asimismo, Ethereum (ETH) cae 2,6% hasta u$s3.010.
Bitcoin sufre la falta de impulso y apenas logra sostenerse por encima de los u$90.000
En la jornada del jueves se conocerán los datos de empleo de septiembre, información clave para el mercado laboral.
En esa misma línea operan las altcoins. Excepto Solana (Sol), que muestra subas del 2%, destacan XRP (1,4%), BNB (2,4%) y Lido Staked Ether (2,5%) con caídas.
Incertidumbre de la Fed y expectativa por un dato clave
Si el mes pasado ya hubo división dentro de los miembros de la Reserva Federal (Fed), la última reunión directiva del banco central de EEUU reveló que la mayoría se opone a un recorte de las tasas de interés en diciembre. La baja, que iba a ser de 25 puntos básicos, está lejos de concretarse debido a un contexto de una economía debilitada por el shutdown y una inflación persistente.
En esa línea, este jueves se espera la publicación de los datos de empleo de septiembre, la única información oficial completa del mercado laboral antes de la reunión de diciembre.
El mercado cripto espera con atención y cautela esta noticia, mientras persisten los signos de estrés por la incapacidad de recuperarse de los u$s90.000. Un mantenimiento de las tasas puede significar una presión bajista a corto plazo, principalmente debido a la reducción del apetito por activos de riesgo en un contexto de políticas monetarias menos expansivas.
