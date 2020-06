Un Bitcoin ya alcanza para comprar un auto en Argentina

Multiplicando este por el precio de Bitcoin que hoy ronda los u$s9700, tenemos un valor de $ 1.164.000. Bitcoin también se apreció en dólares, pero se hace más significativo en pesos porque este se esta devaluando de manera significativa al mismo tiempo.

AABIT.jpg

En esta imagen podemos apreciar los distintos precios de Bitcoin en pesos en las distintas casas de cambio que operan en Argentina.

La creciente demanda de Bitcoin que consecuentemente eleva su cotización en dólares a nivel global, también se refleja en pesos y sumemos que, en Argentina, Bitcoin representa una alternativa de inversión y ahorro sin CEPO, ya que no hay restricciones ni límites para su compra.

¿Qué auto me puedo comprar con un Bitcoin?

Si tuvieras 1 Bitcoin podrías comprarte un 0km Volkswagen polo 1.6, un Peugeot 208 1.8 o un Renault Kangoo 1.6 zen último modelo y pagarías con la cotización en el momento de la compra con este activo, ya que en Argentina está regulado con esta denominación.

El comercio de bienes y servicios con Bitcoin

Cuesta creerlo pero hoy en dia puedes ver en muchas redes sociales a personas vendiendo, casas automotores, artículos electrónicos y en comercios, simplemente entrando a coinmap.org seguramente encuentres a un negocio cercano aceptando Bitcoin como forma de pago.

Hoy te alcanza para comprarte un auto con un Bitcoin, pero ¿Que pasara el año que viene o en el futuro? La verdad es que nadie puede predecir a ciencia cierta el precio futuro pero las características de escasez y las cualidades únicas que brinda Bitcoin hace que cada vez más la gente tome conciencia de los cambios económicos que atravesamos a nivel global.

Conclusión

Sin duda tenemos una revolución incluso más grande que el internet, ya que esta revolución afecta a las finanzas. Tomemos en cuenta que menos del 1% de las personas posee bitcoin y ya están emitidos 18.5 de los 21 millones de Bitcoin que pueden existir, la única variable para esto es el precio vaya al alza, debido a la adopción y reducción de emisión.

Adoptar bitcoin y las criptomonedas hoy es una novedad y es una duda para muchos, pero dentro de algunos años la duda ya no será si debemos empezar o no a usar bitcoin, sino que tal vez nos quedemos desactualizados por no adoptar las preferencias de la gente.