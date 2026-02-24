Blackrock se inclina por la deuda corporativa ante los bonos soberanos por mejor rendimiento ante la inflación + Seguir en









La empresa de inversión expresó que los títulos de Estado ya no ofrecen certezas como antes.

El análisis del nuevo informe de la empresa. Foto: NA

BlackRock informó este martes su preferencia por la deuda corporativa debido a los mayores rendimientos que ofrece a medida que cae la inflación, a diferencia de los mercados de bonos del Estado que, advirtió, serán más volátiles porque los países están llevando a cabo grandes gastos en defensa e infraestructuras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La compañía de inversión, que gestiona u$s14 billones, aseguró en un informe de perspectivas que los bonos corporativos se vuelven más atractivos en términos reales en un contexto de baja inflación. Esta afirmación llega como un alivio ante la preocupación de los inversores sobre los rendimientos negativos de los bonos de Estado, que se encontraban en mínimos de varias décadas.

"La certeza que solían ofrecer los bonos del Estado ya no es tan segura", dijo James Turner, director de renta fija global para EMEA de BlackRock, en una entrevista con Reuters este lunes, previo a la publicación del informe. Asimismo, añadió: "Al mismo tiempo que los fundamentos empresariales han mejorado en general, se ha observado una tendencia al alza en los déficits públicos".

BlackRock mercados La mirada de BlackRock sobre el futuro de la deuda corporativa Desde BlackRock aseguraron que las empresas se beneficiaron del crecimiento económico continuado en Estados Unidos y Europa para reducir sus niveles de deuda.

El informe menciona a Francia como un país que sufre presiones por la elevada deuda pública y la incertidumbre política. Los rendimientos de Francia subieron en diciembre a su nivel más alto en 17 años. Mientras tanto, cita a Reino Unido como un país que lucha con unas perspectivas de crecimiento inciertas, cuyos rendimientos en bonos a largo plazo alcanzaron en septiembre su nivel más alto desde 1998.

"Se trata de ver más allá de ese ruido", explicó Turner, que aclaró que la incertidumbre provocada por los nuevos aranceles de Donald Trump en EEUU no cambiaron el rumbo de la tesis de BlackRock. Además, destacó lo bien que las economías y las empresas hicieron frente a la incertidumbre de la política comercial en 2025. El director advirtió a los inversores que presten atención a la resiliencia de las empresas individuales, debido a que la inteligencia artificial puede alterar algunas áreas de la economía. "Todavía hay lugar para los bonos del Estado. Pero preferimos sobreponderar la parte crediticia", concluyó.