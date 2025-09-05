BlackRock y Citi lanzan un acuerdo estratégico para administrar u$s80.000 millones para optimizar sus fondos







La operación de BlackRock y Citi entrará en vigor en el cuarto trimestre de 2025 y refleja una creciente tendencia de los grandes bancos.

BlackRock ya supervisa una parte de los u$s635.000 millones que Citi administra para sus clientes.

Citi, uno de los principales bancos de Wall Street, anunció un acuerdo estratégico con BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, para transferir la administración de unos u$s80.000 millones en activos de clientes de su división de gestión patrimonial.

La operación, que entrará en vigor en el cuarto trimestre de 2025, refleja la creciente tendencia de los grandes bancos a asociarse con gestores de activos especializados mientras concentran sus esfuerzos en el asesoramiento y la planificación financiera.

Los clientes de Citi Investment Management seguirán recibiendo orientación en asignación de activos y diseño de estrategias de inversión a través de sus banqueros privados. Por su parte, BlackRock será responsable de implementar esas estrategias e integrará su plataforma Aladdin Wealth al ecosistema de asesoría de Citi, ampliando las herramientas disponibles para banqueros y asesores.

citigroup.jpg Citi anunció que se aliará con BlackRock para optimizar sus fondos.

Citi y BlackRock integran estrategias Parte del equipo de gestores de Citi se incorporará a BlackRock como responsables de cartera, lo que garantizará continuidad en la relación con los clientes. Según Christopher Marinac, director de Investigación de Janney Montgomery Scott, este movimiento permite a Citi "ganar eficiencia rápidamente" al reducir costos operativos mediante la externalización.

Actualmente, BlackRock ya supervisa una fracción de los u$s635.000 millones que Citi administra en inversiones de clientes de Wall Street. Con este nuevo acuerdo, la firma refuerza su presencia en el negocio de banca privada y, al mismo tiempo, obtiene acceso a las estrategias de inversión de Citi en mercados privados, un segmento clave para sus planes de crecimiento. BlackRock se fijó como meta captar u$s400.000 millones en fondos de mercado privado para 2030, en un contexto de presión sobre los márgenes derivados del auge de la gestión pasiva de bajo costo. En línea con este objetivo, en junio anunció que incluiría activos privados en planes de jubilación, que representan más de la mitad de los recursos que administra. La alianza también encaja con la reestructuración impulsada por Jane Fraser, directora ejecutiva de Citi, orientada a simplificar operaciones y reforzar la rentabilidad de su negocio de gestión patrimonial, considerado uno de los pilares estratégicos del banco de Wall Street.