¿Fin de la fiesta?: el ETF de bitcoin de BlackRock sufrió salidas por casi u$s3.000 millones

Con otros u$s113 millones en reembolsos el jueves, el ETF de bitcoin de BlackRock se encamina hacia su sexta semana consecutiva de salidas netas.

El fondo IBIT de bitcoin administra más de u$s71.000 millones en activos y se logró consolidar como el vehículo preferido por los inversionistas.

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock , el fondo cotizado en bolsa (ETF) que replica el comportamiento del bitcoin más grande del mundo, encadenó su racha más prolongada de retiros semanales desde su lanzamiento en enero de 2024, lo que refleja que el apetito institucional por la mayor criptomoneda sigue siendo tibio incluso con la reciente estabilización de los precios.

Según datos compilados por Bloomberg, los inversores retiraron más de u$s2.700 millones del fondo durante las cinco semanas previas al 28 de noviembre. Con otros u$s113 millones en reembolsos registrados el jueves, el ETF se encamina hacia su sexta semana consecutiva de salidas netas.

El fondo IBIT administra más de u$s71.000 millones en activos y se logró consolidar como el vehículo preferido por los inversionistas tradicionales que buscan exposición a bitcoin. Este prolongado período de reembolsos coincide con la entrada de la cripto en un mercado bajista tras una fuerte liquidación a principios de octubre , que borró más de u$s1 billón del valor total del mercado de criptomonedas.

Aunque el bitcoin pudo recuperar parte del terreno perdido esta semana, las persistentes salidas de fondos subrayan el cambio de ánimo en un mercado históricamente impulsado por el momentum.

La tendencia “marca una clara reversión del patrón de entradas constantes que apuntalaron el precio a comienzos de año y evidencia una desaceleración en la asignación de nuevo capital al activo”, señaló la firma de análisis blockchain Glassnode en un informe reciente.

Cabe recordar que bitcoin retrocedía alrededor de un 1% hasta los u$s90.967 en el arranque de este viernes, lo que supone una caída del 28% desde su máximo de octubre.

La minería de bitcoin también se ve afectada

En consecuencia, las acciones de las empresas de minería de bitcoin continúan en descenso. En las últimas 24 horas, los títulos de Iren se desplomaron cerca de un 15%, mientras que Cipher Mining retrocedió alrededor de un 10% y TeraWulf, aproximadamente un 7%.

El retroceso generalizado se atribuye en gran medida al halving de bitcoin de mediados del año pasado, que redujo la recompensa por bloque a 3,125 BTC y generó un entorno operativo más difícil: mayores costos, mayor competencia y mayor consumo energético.

Los datos muestran que el precio del hash, que refleja los ingresos diarios estimados por unidad de poder computacional, cayó a unos u$s39 por PH/s, más de un 30% por debajo de los u$s62 registrados en julio, afectando directamente la rentabilidad de los mineros.