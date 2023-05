Blanqueo: el proyecto enviado al Congreso incluye la declaración de criptomonedas

El Ministerio de Economía envió al Congreso un proyecto para la creación de un régimen especial " Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino no Exteriorizado ", que prevé el blanqueo de moneda, bienes muebles e inmuebles , y otros bienes, incluyendo créditos, en el país y en el exterior. Uno de los datos más llamativos de este proyecto es la incorporación de criptomonedas ya sea en el país o en el exterior. ¿Qué hay que tener en cuenta?

5%, desde la entrada en vigencia y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos

10%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos

20%, para los bienes declarados desde el vencimiento del plazo del punto anterior y hasta transcurrido el plazo de 120 días corridos.

La AFIP venía siguiendo de cerca a tenedores de Bitcoin en billeteras de exchanges que no habían incluido en su declaración del Impuesto sobre los Bienes Personales. Vale recordar que a fines de marzo, el organismo tributaria detectó 184 contribuyentes con saldos en sus billeteras virtuales que no habían sido incluidas en las declaraciones juradas del Impuesto a Bienes Personales, por un monto gravable de $1.523 millones. Hoy en día, las criptomonedas en la Argentina no tienen un marco claro impositivo, sí es cierto que deben cumplir con tres obligaciones que se deben incluir en las DDJJ: Impuesto a los Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias y Ley que grava a la minería de criptomonedas.

El organismo recaudador comprobó que los activos o bienes no fueron incorporados en las declaraciones del período fiscal 2021 o bien lo hicieron por un valor inferior al real". "Las inconsistencias fueron encontradas a partir de la optimización de controles sobre el crecimiento que tuvieron las transacciones con billeteras virtuales y criptoactivos a lo largo de los últimos años", concluyeron desde AFIP.

Blanqueo: cuáles son los beneficios

Según dictamina el proyecto, quienes efectúen la declaración voluntaria e ingresen al impuesto especial de esta ley, quedarán liberados o liberadas de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanera y sanciones administrativas que pudieran corresponder.

También quedarán eximidos o eximidas del pago de impuestos que se hubieran omitido declarar. En donde se incluye: el Impuesto a las Ganancias, Impuestos Internos y al Valor Agregado, Impuestos Sobre los Bienes Personales y de la contribución especial de cooperativas.

Qué dicen los especialistas

Según el tributarista Santiago Sáenz Valiente, consultado por Ámbito: "en general la gran mayoría de las personas humanas decidieron o entienden equivocadamente, a mi juicio, que no corresponde incluirlos en una declaración impositiva. La verdad que el proyecto o la situación de hacer un blanqueo en esta oportunidad creo que no va a tener éxito en el Congreso de la Nación. Hay una necesidad de fondos. Por supuesto, todo le puede venir bien al gobierno, pero a mi juicio no es el momento adecuado".

"El tema del blanqueo en sí mismo, las características que tiene son diferentes a las que tuvo el otro blanqueo en 2017, pero siempre se trata de lo mismo, ¿no? pero acá además está especialmente indicado la posibilidad de incluir activos financieros en el país y en el exterior, acciones, participaciones sociales, fideicomisos y criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales y títulos o derechos del país o del exterior con valor económico. Es algo bien abarcativo", analizó Valiente. Por otro lado, puso la lupa sobre el valor de la tasa: "los porcentuales que van aumentando a medida que pasa el tiempo, van a ser un problema, porque normalmente la gente se adhiere al blanqueo sobre el final. Y, sobre el final la tasa va a llegar al 20% porque viene 5% por los primeros 120 días, después otro el 10% luego de ese plazo y por 120 días más y después tiene un 20%. Nadie se va a adherir con ese porcentual, más allá de que pueda ser un beneficio", aseveró Valiente.

Noticia en desarrollo.-