Sobreseyeron a los cuatro exjugadores de Vélez en la causa por el abuso sexual de una joven tucumana

La justicia determinó que "el hecho no constituye delito". El episodio tuvo lugar en 2022 en Tucumán.

La causa judicial que involucró a cuatro futbolistas de Vélez Sarsfield llegó a su cierre con una resolución absolutoria. El juez Augusto José Paz Almonacid , integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital , dictó el sobreseimiento de Sebastián Sosa, José Florentín, Brian Cufré y Abel Osorio , al concluir que “el hecho no constituye delito” .

La decisión puso fin a un expediente que se extendió durante varios meses y que concentró una fuerte atención pública desde sus inicios, debido tanto a la gravedad de la denuncia como a la exposición mediática de los involucrados.

El proceso se inició el 6 de marzo de 2022 , luego del encuentro disputado entre Vélez y Atlético Tucumán . Una periodista tucumana de 24 años denunció que fue abusada sexualmente por los cuatro jugadores en la habitación 407 del Hotel Hilton de Tucumán , lugar donde el plantel visitante se alojó durante su estadía en la provincia.

Tras una extensa declaración inicial, que se prolongó por alrededor de tres horas, la Justicia ordenó la detención de los futbolistas , quienes no regresaron a Buenos Aires con la delegación y permanecieron bajo prisión domiciliaria en Tucumán durante los primeros meses del proceso.

Con el avance de la causa, el expediente tomó un rumbo diferente. Luego de varias semanas de análisis y de tres jornadas de debate , los abogados defensores solicitaron el sobreseimiento de sus representados.

El planteo se apoyó principalmente en pericias realizadas sobre teléfonos celulares de la denunciante y de personas de su entorno.

Entre los elementos incorporados al expediente, se incluyeron audios en los que una amiga de la joven relativizó la denuncia, material que la defensa consideró clave para cuestionar la hipótesis acusatoria original.

El rechazo a los pedidos de nulidad

Los representantes legales de la denunciante intentaron invalidar las pericias sobre los dispositivos móviles, al considerar que su obtención y análisis vulneraron garantías procesales.

Sin embargo, el juez Paz Almonacid rechazó el planteo de nulidad y dio plena validez a las pruebas técnicas incorporadas.

En su resolución, el magistrado sostuvo que ese material permitió reconstruir el contexto de los hechos denunciados y evaluar la consistencia de las acusaciones formuladas.

La definición de la Justicia

El pronunciamiento judicial se conoció sobre el cierre del año judicial y clausuró una etapa marcada por una intensa investigación, múltiples audiencias y un amplio debate social.

justicia Pixabay

Desde el inicio, el caso generó repercusión tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública, debido a la combinación de una denuncia grave y la participación de jugadores de Primera División.

Durante el proceso se analizaron pruebas testimoniales, periciales y técnicas, cuya valoración resultó determinante para la decisión final.

A pesar del sobreseimiento, la causa aún podría continuar en instancias superiores. Los abogados de la denunciante, Patricia Neme y Alejandro Char, adelantaron que apelarán la resolución, lo que abriría la posibilidad de que el fallo sea revisado por un tribunal de alzada.

Mientras tanto, la decisión judicial absolvió a los cuatro futbolistas y cerró, al menos en esta etapa, una causa que mantuvo en vilo al mundo del fútbol argentino durante gran parte de 2024.