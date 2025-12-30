El importante anuncio de ANSES que trajo tranquilidad a la AUH + Seguir en









El organismo previsional informó sobre una medida para quienes deban cobrar el 20% acumulado de la asignación.

ANSES informó sobre una medida que beneficia a los titulares de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció una medida que alivió a miles de familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo. El organismo extendió el plazo para presentar la Libreta AUH, que permite acceder al 20% del complemento acumulado durante 2024. Esta decisión brinda más tiempo a los titulares para completar los trámites necesarios y asegurar el cobro de los fondos retenidos.

La Libreta AUH acredita el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación de niños y adolescentes. Su presentación es obligatoria para cobrar el complemento anual y la Ayuda Escolar. El formulario debe completarse con la firma de las autoridades escolares y sanitarias, y puede presentarse de manera digital o presencial.

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES Se extendió el plazo de presentación de la Libreta AUH El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, prorrogó el plazo para presentar la Libreta AUH de 2025. Esta extensión beneficia a las familias que necesitan regularizar su situación para recibir el 20% del monto acumulado en 2024. El nuevo límite es el 31 de marzo de 2026, lo que facilita la organización de los trámites sin apuros.

El proceso puede realizarse de forma digital a través de la plataforma mi ANSES o de manera presencial en las oficinas del organismo sin necesidad de turno. Esta flexibilidad busca garantizar que todos los beneficiarios puedan cumplir con el requisito y acceder a los fondos correspondientes.

Cómo tramitar la Libreta AUH, paso a paso El trámite digital se realiza en seis pasos sencillos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. También se puede usar la aplicación móvil oficial. Consultar la sección Hijos > Libreta AUH para verificar la información de los hijos o personas a cargo. Revisar que los datos de educación, salud y vacunación estén completos. Generar la Libreta si falta completar alguna sección. Descargarla o enviarla por correo electrónico para imprimirla. Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad. Llevarlo al centro de salud o a la escuela para que lo completen y firmen las autoridades correspondientes. Tomar una foto del formulario completo. Asegurarse de que la imagen muestre las cuatro esquinas, esté nítida y pese menos de 3 MB en formato JPG. Subir la foto a mi ANSES siguiendo las instrucciones en la sección Hijos > Libreta AUH. El proceso finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico de confirmación. Para quienes no puedan realizar el trámite de manera digital, existe la opción de presentarse en una oficina de ANSES o en un operativo de atención sin turno previo. El formulario debe ser el generado desde la plataforma oficial, ya que es el único válido para el trámite.

