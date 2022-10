Bonos en pesos: ¿cuál gana la carrera en el cierre del año: CER, dólar Linked o Duales?

En la esfera cambiaria, el tipo de cambio paralelo pareciera mantenerse en calma, luego de la finalización del dólar soja, que trajo consigo una acaudalada suma de divisas necesarias para un Banco Central que tenía sus reservas en rojo.

Ante este contexto de volatilidad doméstica, inflacionaria y cambiaria, Ámbito se contactó con especialistas que hicieron sus recomendaciones sobre qué bonos serían más conveniente adquirir bajo este panorama: CER (ajustados por Inflación), Dólar Linked (indexados por el tipo de cambio) o Duales (CER o tipo de cambio), especialmente para aquellos encepados que tienen habilitada sólo esta alternativa de inversión.

¿Cúal es la actualidad del mercado de bonos en pesos?

Desde Facimex Valores, Adrián Yarde Buller advirtió que el mercado de bonos en pesos se recuperó desde el episodio de estrés ocurrido entre junio y julio gracias a la fuerte intervención del BCRA, pero quedaron secuelas. “Las valuaciones de los instrumentos que vencen hasta 2023 se recuperaron significativamente, pero los instrumentos con vencimiento a partir de 2024 quedaron más castigados que el resto sugiriendo que los inversores todavía se mantienen reacios a financiar la transición presidencial. Justamente, las dudas alrededor de la capacidad del Tesoro de colocar deuda con vencimiento más allá del año próximo, mantienen un interrogante abierto y el equipo económico todavía no ha podido dar una respuesta que alcance para despejarlo”, sostuvo el especialista marcando claramente una notable incertidumbre sobre los títulos dada por la coyuntura local.

Mauro Cognetta, Director de Global Focus Investments dijo que el mercado en la actualidad refleja la macroeconomía con profunda debilidad de los números, en la que predominan altas tasas de interés, elevadas expectativas de un salto discreto del tipo de cambio y una imperante inflación. E indicó que lógicamente los bonos descuentan esas problemáticas.

“Los bonos dólar linked no han sido los más rentables porque la inflación le ha ganado a la depreciación del tipo de cambio. Los papeles CER han sido los de mejor performance por la alta inflación que tenemos”, enfatizó Cognetta.

Desde Criteria indicaron, por su parte, que el mercado de bonos en pesos se ha normalizado superando la volatilidad de mitad de año, donde la política activa del BCRA como comprador de última instancia logró calmarlo. “Esta bonanza podría ser duradera, dado que se han sumado políticas de alargamiento de vencimientos cortos de la deuda pública hacia el segundo semestre del 2023. Los plazos con el sector privado serían manejables en tanto y en cuanto no aparezcan nuevos obstáculos”, expresaron desde el equipo de research.

¿Qué proyectan los analistas sobre el mercado de renta fija en pesos?

Yarde Buller describió que el nuevo equipo económico se comprometió a limitar el gasto público vía emisión monetaria en lo que queda del año, lo que implica que las necesidades de financiamiento se van a cubrir exclusivamente vía colocaciones de deuda en pesos. “Esto será todo un desafío para el mercado de moneda local, ya que vamos a tener que ver cuánto apetito tienen los inversores por seguir sosteniendo al Gobierno y cómo aguantan las curvas ante la emisión de nueva deuda. Las últimas licitaciones dejaron buenas sensaciones en este sentido, aunque esto es paso a paso”, destacó el economista.

Cognetta expresó que ve un escenario con mayor probabilidad de “statu quo”, en el que se van a equiparar las variables nominales como la tasa de interés y el tipo de cambio, con el nivel de inflación. “Creemos que la inflación le va a ganar todas las variables, la tasa interés va tratar de ser superadora, como el Gobierno lo ha acordado con el FMI. Ahora estamos en valores positivos de tasa efectiva en términos reales”, comentó el economista.

Por su parte, desde Criteria manifestaron que la tranquilidad de los mercados pone en el centro de las inversiones a los bonos en pesos ajustables con horizontes de 6 a 9 meses, concentrando el análisis en la evolución del tipo de cambio oficial y la inflación. “Nosotros realizamos análisis de escenarios contemplando que las tasas de devaluación del tipo de cambio oficial e inflación serán similares los próximos meses, con una alternativa donde la primera la excede en algunos puntos porcentuales”, contemplaron.

¿Bonos dólar linked, ajustados por CER o Duales?

Desde Facimex Valores manifestaron que los instrumentos CER largos son más atractivos por sus niveles de valuación y su mayor protección a la baja vía paridades. Respecto a la deuda dólar Linked consideran que "parece algo cara en este momento, salvo que uno tenga una alta convicción de que se producirá una devaluación de salto, aunque no es el escenario más probable".

En el mismo sentido, Cognetta reconoció que se inclina hacia los bonos ajustados por inflación. Con respecto a los Duales, puntualizó que los evalúa particularmente en las licitaciones, y a los títulos dólar linked no los considera adecuados por los precios actuales.

“La inflación le pone un piso de movimiento a los bonos CER, que vienen replicando muy bien la suba de precios. A medida que la inflación se prolonga, nuestra recomendación se acentúa. La inflación no va a mermar si no se toman medidas para quitarla de raíz, por lo que el IPC podría ubicarse en torno al 110% para 2023, según un informe de Morgan Stanley, es decir, casi el doble de lo presupuestado y defendido por (el Secretario de Programación Económica) Gabriel Rubinstein en la conferencia oficial. Por lo tanto, esta variable es el driver más importante a tomar en las decisiones. Para llegar a un break even o punto de equilibrio tendría que elevarse al doble el tipo de cambio oficial para equipararlo con la tasa de interés superando los $600 de acá a un año”, amplió el operador.

Y en la misma línea, desde Criteria afirmaron que bajos estos escenarios, sus cálculos confirman que los bonos indexados por inflación tendrían rendimientos superiores a aquellos indexados por tipo de cambio o duales. “No obstante, las últimas semanas vemos que el mercado tuvo un ajuste al alza en los rendimientos de toda la deuda en pesos y los bonos duales fueron los que más sufrieron, por lo que podrían ser una buena alternativa si el tipo de cambio fuese a variar muy por encima de la inflación”, concluyeron.