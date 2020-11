Rendimientos de bonos estadounidenses se hunden por incertidumbre electoral

Este factor, sumado a la percepción de que la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá que actuar de nuevo para ayudar a la economía a afrontar la pandemia de coronavirus, desató una corrida hacia la seguridad de los bonos del Tesoro.

El retorno de la deuda referencial del Tesoro a 30 años operaba con una baja de 8,5 puntos básicos en el día, mientras que el rendimiento del papel a 10 años recortaba el descenso inicial, a 6,5 puntos básicos.

La rentabilidad del bono a 10 años llegaba por la mañana al 0,80%, más lejos de su mínimo de sesión pero bien por debajo del máximo de cinco meses de 0,945% que había alcanzado brevemente en la sesión en Asia.

Los rendimientos de los papeles estadounidenses a 30 años bajaban a 1,57%, mientras que los retornos de la deuda del Gobierno a dos años también cedían, aunque a una escala menor.

"Los mercados recibieron algo que realmente no querían: mucha incertidumbre esta mañana", dijo Jim Leaviss, jefe de inversiones de renta fija de M&G en Londres. "Para el mercado de bonos, que no haya una 'ola azul' implica que no existirá una política fiscal de redistribución exhaustiva, ni auge de la infraestructura, incluso si Biden resulta electo".

El miércoles por la mañana, los resultados de las elecciones dependían de un puñado de estados clave, con los dos candidatos con opciones de ganar la Casa Blanca si alcanzan los 270 votos del Colegio Electoral. El demócrata Biden iba a la cabeza con hasta 238 votos obtenidos frente a 213 de Trump, según las proyecciones de medios.