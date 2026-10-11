Boom espacial: Blue Origin disparó la riqueza de Jeff Bezos hasta los u$s368.500 millones

La compañía espacial alcanzó una valoración de u$s140.000 millones después de una ronda de financiación. La fortuna del fundador de Amazon aumentó u$s87.000 millones y llegó a u$s368.500 millones.

El empresario Jeff Bezos escaló al segundo puesto del ranking de las personas más ricas del mundo , impulsado por la fuerte revalorización de Blue Origin , su compañía aeroespacial. La empresa alcanzó una valoración de u$s140.000 millones tras una nueva ronda de financiación, lo que incrementó el patrimonio del fundador de Amazon en u$s87.000 millones.

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De acuerdo con el índice de multimillonarios de Bloomberg, la fortuna de Bezos asciende a u$s368.500 millones , una cifra que le permitió superar al cofundador de Alphabet, Larry Page. De esta manera, quedó únicamente por detrás de Elon Musk, cuyo patrimonio alcanza los u$s1,02 billones.

El avance refleja el creciente interés de los inversores por la industria espacial, que se consolidó como uno de los principales motores de creación de riqueza entre los grandes empresarios tecnológicos durante 2026.

Fundada en 2000, Blue Origin concretó su primera ronda de financiación con inversores externos, un cambio significativo en su estructura de financiamiento, ya que hasta ahora Bezos había sostenido gran parte de su desarrollo con recursos propios.

Entre los participantes de la operación se encuentra Coatue Management , que aportó aproximadamente u$s4.000 millones, según datos de PitchBook.

Tras la operación, Bezos conserva el 93% de Blue Origin, mientras que Musk posee alrededor del 35% de SpaceX, sin considerar opciones ni acciones restringidas.

La nueva valoración representa un salto significativo respecto de las estimaciones anteriores de Bloomberg, que asignaban a la participación de Bezos en Blue Origin un valor de u$s17.000 millones.

Según informó The Wall Street Journal, el empresario invirtió cerca de u$s30.000 millones en la compañía desde su creación, incluidos USD 2.000 millones en la última ronda de financiación.

Bezos conserva el 93% de Blue Origin, mientras que Musk posee alrededor del 35% de SpaceX

La competencia entre Blue Origin y SpaceX

Aunque Blue Origin alcanzó una valoración considerable, SpaceX continúa liderando ampliamente el negocio espacial. La compañía de Musk, que salió a bolsa en junio de 2026, tiene una capitalización de mercado cercana a u$s2,23 billones. Además, durante el último año generó ingresos por aproximadamente u$s18.700 millones, frente a los u$s800 millones registrados por Blue Origin.

Ambas empresas compiten en segmentos estratégicos como los lanzamientos orbitales y el transporte lunar, en un contexto de creciente participación del capital privado en la industria espacial.

El desempeño de SpaceX también impulsó la fortuna de Musk, quien acumuló un incremento patrimonial de u$s405.000 millones en lo que va del año, pese a la posterior caída de las acciones de su compañía.

El auge tecnológico impulsa las mayores fortunas del mundo

La expansión del sector espacial se suma al crecimiento de las empresas vinculadas con la inteligencia artificial, otro de los grandes motores de riqueza durante 2026.

Según Bloomberg, el patrimonio conjunto de los aproximadamente 100 multimillonarios tecnológicos incluidos entre las 500 personas más ricas del mundo aumentó u$s845.000 millones durante los primeros nueve meses del año, el mayor incremento registrado para ese período.

En conjunto, estos empresarios acumulan una riqueza de u$s4,6 billones, equivalente al 36% del patrimonio total del índice, aunque representan apenas una quinta parte de sus integrantes.

En contraste, los multimillonarios que construyeron sus fortunas fuera del sector tecnológico registraron pérdidas patrimoniales conjuntas por u$s62.000 millones.

La concentración también se refleja a nivel geográfico: los empresarios estadounidenses captaron el 94% de las ganancias netas del índice.

Con información de Bloomberg.