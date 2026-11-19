El mandatario recordó que pasaba frente al edificio al regresar de dar clases en la UBA y ratificó su compromiso con el reclamo de justicia.

Javier Milei recibió de Yaakov Hagoel una distinción por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel.

El presidente Javier Milei recibió este jueves una distinción de la Organización Sionista Mundial (OSM) por su lucha contra el antisemitismo y su defensa de Israel, durante una ceremonia en la sede de la AMIA . Al agradecer el reconocimiento, entregado por el titular de la entidad, Yaakov Hagoel, contó que pudo haber sido una de las víctimas del atentado de 1994.

“Yo podría haber sido uno que pasaba por la vereda porque venía de dar clases en la UBA” , expresó el mandatario, quien recordó el ataque del 18 de julio y destacó el significado de recibir la distinción en el edificio reconstruido de la mutual judía.

Milei agradeció el homenaje y sostuvo que lo asume como un compromiso que mantendrá hasta el último día de su mandato, mientras reafirmó su respaldo a los familiares de las víctimas y a su reclamo de justicia.

Hagoel reconoció al Presidente por su posición frente al antisemitismo y su apoyo al Estado de Israel. Antes del acto, el dirigente había explicado que se comunicó con Milei semanas atrás para informarle de la distinción y que el mandatario aceptó recibirla.

La ceremonia se realizó en la sede de la AMIA, donde el Presidente reafirmó su compromiso con las víctimas del atentado y sus familiares.

“Creo que debemos ser agradecidos”, sostuvo en declaraciones a la agencia AJN, donde valoró a los líderes que respaldan a Israel y manifestó su intención de fortalecer esos vínculos ante el crecimiento del antisemitismo.

La visita del titular de la OSM a la Argentina también incluyó una agenda de encuentros con instituciones de la comunidad judía y la entrega a familiares de personas asesinadas en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA de certificados oficiales israelíes que las reconocen como víctimas de ataques terroristas antisemitas en la diáspora.

Milei: “Frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias”

Durante su intervención, Milei ratificó la posición de su administración y afirmó: “En nuestro gobierno hablamos de la libertad como política de Estado; frente al terrorismo y antisemitismo no medimos conveniencias”.

El Presidente sostuvo que los responsables de ambos atentados buscaron que la sociedad perdiera la capacidad de identificar los crímenes y exigir responsabilidades, y vinculó ese planteo con la deuda que el país mantiene con las familias afectadas.

En ese marco, reivindicó el impulso de su gestión a la ley de juicio en ausencia, una herramienta que había anunciado que promovería al cumplirse 30 años del ataque contra la mutual.

“Hoy, como presidente de la Nación, les digo a los familiares que el Estado argentino hace propio su reclamo y no vamos a parar hasta que se haga justicia”, aseguró.

El mandatario también expresó su respeto por los sobrevivientes y por quienes sostuvieron durante décadas el pedido de esclarecimiento, al tiempo que destacó el aporte de la comunidad judía a la Argentina.

El respaldo a Israel y la continuidad de la agenda presidencial

Al agradecer la distinción, Milei defendió los fundamentos del sionismo y el derecho del pueblo judío a vivir seguro en Israel. “El sionismo nació de una idea tan simple como poderosa: un pueblo milenario perseguido durante siglos tiene derecho a vivir seguro en la tierra de sus antepasados”, manifestó.

También recordó que la Argentina reconoció al Estado de Israel en 1949 y definió el vínculo bilateral como una relación construida tanto en la alegría como en el dolor, atravesada por la experiencia del terrorismo y la defensa de la libertad.

Tras la ceremonia en la sede de la calle Pasteur, la agenda oficial contemplaba su participación en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo, en Madero Tango, con el acompañamiento del canciller Pablo Quirno.