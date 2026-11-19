La autoridad monetaria adquirió apenas u$s3 millones, pese a una mayor actividad en el mercado oficial. Las reservas retrocedieron u$s108 millones, afectadas por la caída del oro, mientras el dólar mayorista acumuló su cuarta suba consecutiva y los futuros registraron un fuerte incremento en el volumen negociado.

El BCRA realizó su menor compra de dólares desde el inicio del programa de acumulación, con apenas u$s3 millones, mientras las reservas cayeron u$s108 millones y el mayorista alcanzó un nuevo máximo histórico.

El Banco Central (BCRA) realizó este jueves 19 de noviembre su menor compra de dólares desde el inicio del programa de acumulación , al adquirir apenas u$s3 millones en el mercado oficial de cambios , en una jornada marcada por una nueva recuperación de la demanda de cobertura. En paralelo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s108 millones , afectadas principalmente por la caída del oro, mientras el dólar mayorista alcanzó otro máximo histórico nominal.

La fuerte desaceleración de las compras se produjo pese a una recuperación de la actividad cambiaria. En el segmento de contado se negociaron u$s452,5 millones, frente a los u$s356,7 millones del miércoles , aunque la mayor demanda privada absorbió buena parte de la oferta disponible. De esta manera, las adquisiciones oficiales representaron menos del 1% del volumen total, después de haber alcanzado el 20% durante la jornada del martes.

El resultado profundizó la moderación del ritmo comprador observada desde comienzos de la semana. Después de adquirir u$s74 millones el martes y u$s11 millones el miércoles, el Central redujo nuevamente su participación, aunque completó nueve ruedas con saldo positivo durante noviembre. Las compras acumuladas del mes alcanzaron los u$s344 millones , mientras que el total de 2026 ascendió a u$s16.312 millones.

Sin embargo, el promedio diario de adquisiciones retrocedió a u$s31 millones, menos de la mitad de los u$s66 millones registrados en octubre. La diferencia refleja las mayores dificultades para encontrar excedentes de divisas en un mercado donde los pagos al exterior y la demanda de cobertura volvieron a ganar protagonismo.

A la menor acumulación se sumó una nueva caída de u$s108 millones en las reservas internacionales , en una jornada en la que el oro retrocedió 1,87% y provocó una pérdida estimada de u$s110 millones en el valor de los activos del BCRA.

El movimiento coincidió con un fortalecimiento del dólar a escala global. El índice DXY avanzó 0,10%, mientras que la libra se depreció 0,40% y el yen perdió 0,20%. Así, la evolución de las reservas volvió a quedar condicionada por factores de valuación que contrarrestaron las compras oficiales, en un contexto de mayores necesidades de divisas del sector privado.

El dólar alcanzó nuevos máximos y creció la demanda de cobertura en futuros

La menor capacidad compradora del BCRA coincidió con la cuarta suba consecutiva del dólar mayorista, que avanzó $5,50 y cerró en $1.565, un nuevo máximo histórico nominal. Con este resultado, el tipo de cambio acumuló un incremento de $21,50 durante las primeras cuatro jornadas de la semana, frente a la caída de $2 registrada durante la semana anterior.

La presión se manifestó desde las primeras operaciones, cuando el mayorista encontró un mínimo de $1.559. A medida que avanzó la rueda, la demanda destinada a cubrir posiciones y afrontar compromisos con el exterior ganó intensidad, llevando los precios hasta un máximo de $1.565 durante la tarde, nivel en el que terminó la sesión.

El movimiento se produjo en un escenario de mayor actividad, aunque el volumen negociado en futuros, de u$s2.276 millones, superó ampliamente los u$s452,5 millones operados en contado. La diferencia volvió a poner bajo la atención del mercado la demanda de cobertura y la posible participación oficial en instrumentos vinculados al dólar.

La autoridad monetaria habría mantenido su estrategia de intervención en futuros para moderar la presión sobre el segmento oficial. Sin embargo, la magnitud de esas operaciones no fue confirmada y el volumen negociado, por sí solo, no permite identificar la participación del BCRA.

En ese contexto, los contratos de futuros avanzaron 0,34% en promedio, con subas de 0,13% para noviembre, 0,28% para diciembre y 0,34% para enero de 2027. Los mayores incrementos se concentraron en los vencimientos más largos, con avances de 0,76% para octubre y 0,73% para noviembre del próximo año.

En paralelo, las tasas de interés en pesos continuaron descendiendo. La TAMAR pasó de 24% a 23,44% nominal anual, mientras que la BADLAR retrocedió de 23,25% a 22,13%. La reducción de los rendimientos coincidió con una mayor presión cambiaria, aunque el comportamiento del dólar también estuvo condicionado por la menor disponibilidad relativa de divisas.

Sin embargo, esos factores deberán compensar las necesidades financieras del Tesoro y los efectos de un riesgo país todavía elevado sobre el acceso al financiamiento. Así, aunque el Central mantiene un saldo comprador positivo durante noviembre, la desaceleración de las adquisiciones muestra que la continuidad del programa dependerá de cuánto excedente de divisas consiga captar sin intensificar la presión sobre el tipo de cambio.