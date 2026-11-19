El metal precioso cayó más de 1% y tocó su menor valor desde septiembre de 2025. La persistencia de la inflación en Estados Unidos llevó al mercado a descontar un nuevo endurecimiento monetario de la Reserva Federal en diciembre.

El oro profundizó este jueves su tendencia bajista y cayó a mínimos de 14 meses , presionado por el fortalecimiento global del dólar y las crecientes expectativas de nuevas subas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) . El escenario de una política monetaria más restrictiva volvió a golpear a los metales preciosos, que pierden atractivo frente a los activos que ofrecen rendimientos.

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El oro al contado retrocedió 1,3%, hasta los u$s3.674,11 por onza , después de alcanzar durante la jornada los u$s3.667,19, su nivel más bajo desde septiembre de 2025. En paralelo, los futuros estadounidenses para entrega en diciembre cedieron 1,8%, hasta los u$s3.675,10.

La caída se produjo en un contexto de renovada fortaleza de la moneda estadounidense. El índice dólar alcanzó esta semana su nivel más elevado desde abril de 2025, un movimiento que encarece la compra de oro para los inversores que operan con otras divisas y tiende a debilitar su demanda internacional.

El principal factor detrás de la presión bajista sobre el oro fue el cambio en las expectativas de política monetaria estadounidense. La persistencia de las presiones inflacionarias reforzó la posibilidad de que la Fed vuelva a elevar las tasas de interés en su reunión de diciembre.

De acuerdo con las probabilidades implícitas en el mercado, los operadores asignan un 91% de posibilidades a una suba de 25 puntos básicos y un 9% a un incremento de 50 puntos básicos . De esta manera, el mercado descuenta plenamente un nuevo ajuste monetario.

Las minutas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) mostraron que prácticamente todos sus integrantes consideraban necesario avanzar con nuevas subas de tasas para contener la inflación.





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En esa misma línea, el gobernador de la Fed Christopher Waller advirtió que la autoridad monetaria podría necesitar una respuesta más agresiva frente al incremento de los precios. Por su parte, Michael Barr manifestó su disposición a respaldar una política monetaria más restrictiva ante la persistencia de las presiones inflacionarias.

"Las expectativas sobre tasas de interés y la fortaleza del dólar son dos factores que lastran hoy los precios del oro", explicó Chris Gaffney, director de Mercados Mundiales de EverBank, en declaraciones recogidas por Reuters.

El especialista sostuvo que las señales provenientes de la Fed, sumadas a los últimos indicadores de inflación, respaldan la posibilidad de nuevos aumentos en el costo del dinero.

Por qué las tasas altas golpean al oro y qué puede pasar con su cotización

El endurecimiento de la política monetaria estadounidense representa un desafío para el oro por dos motivos. Por un lado, las tasas de interés más elevadas incrementan el atractivo de los bonos del Tesoro y otros instrumentos financieros que ofrecen rendimientos. Por otro, una mayor fortaleza del dólar encarece el metal para los compradores internacionales.

A diferencia de los bonos, el oro no paga intereses ni genera un flujo periódico de ingresos, por lo que su costo de oportunidad aumenta cuando los rendimientos financieros se mantienen elevados.

En este contexto, la evolución de la inflación estadounidense y las próximas decisiones de la Fed serán determinantes para establecer si el metal logra estabilizarse o continúa profundizando las pérdidas.

Según Gaffney, para que los precios puedan recuperar terreno será necesario observar un fortalecimiento de la demanda física, tanto de los consumidores como de los bancos centrales, que constituyen una fuente relevante de compras en el mercado internacional.

La plata, el platino y el paladio también sufrieron fuertes caídas

La presión vendedora no se limitó al oro. El resto de los principales metales preciosos también registró pérdidas durante la jornada, en medio del fortalecimiento del dólar y las perspectivas de tasas de interés más elevadas.

La plata al contado cayó 1,7%, hasta los u$s44,24 por onza, mientras que el platino retrocedió 1,5%, hasta los u$s1.350,40.

El paladio encabezó las pérdidas del sector, con una baja del 3,6%, que llevó su cotización a los u$s913,90 por onza.