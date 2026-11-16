La moneda del principal socio comercial del país acumula una depreciación cercana al 13% desde el balotaje presidencial de octubre. Las dudas sobre el rumbo fiscal de Lula da Silva y la incertidumbre global golpean a los activos brasileños.

El real brasileño sufrió este lunes una fuerte depreciación frente al dólar , en una jornada marcada por la incertidumbre fiscal en Brasil y el deterioro del clima financiero internacional. La moneda del principal socio comercial de la Argentina se hundió un 2,3% y alcanzó su nivel más débil desde abril de 2025 , convirtiéndose en la divisa de peor desempeño a nivel mundial durante la rueda.

Desde el viernes 23 de octubre, última jornada antes del balotaje presidencial en Brasil, el real acumula una depreciación cercana al 13% frente al dólar. En ese período, la divisa estadounidense pasó de R$5,04 a R$5,77, lo que representa un salto del 14,5% y refleja el creciente nerviosismo de los inversores por el rumbo fiscal del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

La presión también se trasladó al mercado financiero: las tasas de los contratos de swaps subieron y el principal índice bursátil de Brasil registró pérdidas , en una señal del deterioro de las expectativas de los operadores.

Según la última encuesta semanal del Banco Central de Brasil, los analistas elevaron sus expectativas de inflación y tasas de interés , un escenario que suma incertidumbre sobre las perspectivas económicas de la mayor economía de América Latina.

La depreciación del real también enciende una señal de alerta para la Argentina: si el peso argentino no acompaña el movimiento de la moneda brasileña, podría deteriorarse la competitividad cambiaria frente al principal socio comercial del país y aumentar la presión sobre el dólar local.

Por qué se desploma el real brasileño

La depreciación de la moneda brasileña respondió a una combinación de factores internos y externos. Por un lado, los inversores mantienen sus reparos sobre el rumbo fiscal del gobierno de Lula, que busca avanzar con la aprobación de un paquete de medidas fiscales. Por otro, el aumento de la aversión global al riesgo provocó una reducción de posiciones en activos de mercados emergentes.

La incertidumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial volvió a sacudir a Wall Street, en la antesala de una semana decisiva para las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, con la presentación de resultados de Nvidia y el esperado debut bursátil de Anthropic. En ese contexto, el índice MSCI de acciones de mercados emergentes se desplomó un 2,8%, mientras otras monedas latinoamericanas también perdieron terreno frente al dólar.

El peso chileno y el sol peruano retrocedieron un 0,4% cada uno, mientras que el peso mexicano logró revertir las pérdidas iniciales y terminó la jornada con una leve apreciación. “La ansiedad sobre el futuro del desarrollo de la inteligencia artificial provocó un sentimiento generalizado de aversión al riesgo y perjudicó el desempeño de América Latina”, explicó Dan Pan, economista de Standard Chartered Bank, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

El especialista advirtió que la situación brasileña se vio agravada por las persistentes preocupaciones sobre la trayectoria fiscal durante el nuevo mandato de Lula. A su juicio, ninguno de estos factores parece tener una solución en el corto plazo.

Qué implica la devaluación del real para la Argentina

La fuerte depreciación del real representa una señal de alerta para la economía argentina, dado que Brasil es su principal socio comercial y uno de los destinos más importantes para las exportaciones industriales, especialmente las del sector automotor.

Una caída de la moneda brasileña frente al dólar, si no viene acompañada por un movimiento similar del peso argentino, puede encarecer los productos nacionales en términos relativos para los compradores brasileños, afectando la competitividad de las exportaciones.

Al mismo tiempo, los bienes producidos en Brasil pueden volverse relativamente más baratos para los consumidores y las empresas argentinas, lo que incrementaría la presión competitiva sobre determinados sectores de la industria local.

El deterioro de la relación cambiaria bilateral también podría sumar presión sobre el dólar en Argentina, en momentos en que los inversores siguen de cerca la evolución del tipo de cambio y la competitividad de la economía.

Sin embargo, el impacto dependerá de la duración de la depreciación y de la evolución del tipo de cambio bilateral real, que también contempla las diferencias de inflación entre ambos países.

El movimiento cambiario se produce, además, en un contexto de creciente volatilidad financiera internacional, que también afecta a los bonos y acciones argentinos.

Los mercados emergentes, bajo presión

El retroceso de las monedas latinoamericanas formó parte de una corrección más amplia de los activos de países en desarrollo. Las bolsas asiáticas fueron especialmente castigadas por la incertidumbre que rodea al sector tecnológico. El principal índice de Taiwán se derrumbó un 6%, mientras que el Kospi de Corea del Sur perdió casi un 4%, arrastrados por las acciones de fabricantes de semiconductores como TSMC y SK Hynix.

Después de varios meses de desempeño favorable, algunos analistas advierten que los activos latinoamericanos podrían enfrentar una etapa de mayor volatilidad.

En paralelo, un informe de Moody's Ratings proyectó que las economías de América Latina crecerán apenas un 2,1% en promedio durante 2027, por debajo del 3,7% estimado para el conjunto de los mercados emergentes.