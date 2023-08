Buteler: "El dólar blue puede encontrar cierta calma, pero la tendencia de fondo es alcista".

Christian Buteler: En principio, las nuevas regulaciones de la CNV sobre los dólares financieros, no afectan a la operatoria del MEP, en el sentido de que todo aquel que pidiera dolarizarse por el intermedio del dólar MEP, lo va a poder seguir haciendo de la misma forma que lo hacía antes, sin límites. El punto me parece a mí que estamos a 10 días de las PASO, donde se ve claramente que tenés una dolarización de cartera, tanto del ahorrista como de los inversores. Yo no sé si de los 10 pesos que subió hoy, la culpa de lo sucedido con la CNV es de 8 pesos o de 2 pesos, la verdad es que es imposible de saber. Lo que sí sabemos es que no ayuda, que cada vez que sucede este tipo de saltos, del tipo de cambio, salgan con alguna modificación en las operatorias de bonos, donde la gente dolariza y demás, honestamente no ayuda. Pero, la suba no se dio solo en el día de hoy, viene subiendo ya hace varias semanas.

P.: Y esta suba de hace semanas, ¿qué otras causas de fondo traen implícitas?

C.B.: Hoy tenés todos los problemas de coyuntura que venías arrastrando, como la emisión de pesos, ahora otra vez con el nuevo dólar agro, o los problemas para cerrar el acuerdo con el FMI. Todo esto, claramente, le pone presión al tipo de cambio.

P.: En ese sentido, las nuevas regulaciones de la CNV sobre el dólar financiero no cayeron en el mejor momento…

C.B.: Claramente no. El Gobierno sale nuevamente con una nueva normativa, que genera ruido en la gente, porque lo primero que se leía en Twitter o en muchos lugares, es que se trataba de una nueva regulación para quienes compran dólar MEP, y no es así. Y todo esto, presiona aún más a un mercado como el blue, cuyo precio es súper sensible, y cualquier noticia, puede llegar a impactar. Este Gobierno hace ya tres años y medio que viene interviniendo en el mercado de distintas maneras, a veces más fuerte, otras con menor magnitud, y también le ha aplicado cientos de regulaciones. Me parece que ya debería ser hora, de que los cráneos que suelen pensar las regulaciones, las anuncien todas juntas, y no que cada vez que tenés un evento así, donde el tipo de cambio se pone sensible, se anuncie una nueva traba o regulación, que lo único que hace es alertar más a todos los que operan en ese sector y terminan produciendo una suba.

P.: Sobre el cierre de la jornada, el precio del blue se replegó $7, y pasó de $577 a $570, ¿a qué lo vinculás?

C.B.: Uno podría pensar que hubo manos amigas y lo bajaron, pero la verdad es que eso no se vio. Simplemente aflojó sobre el final, ya que había subido y viene aumentando bastante, así que no me extrañó lo que sucedió.

P.: ¿Creés que el dólar blue llegue a los $600 antes de las PASO?

C.B.: Es difícil saber cómo va a seguir. El dólar blue viene de una escalada alcista desde los $480 hasta estos $570, y lo hizo en los últimos 45 días. La verdad es que podría aflojar, pero todo depende de cómo se vayan dando los sucesos. El miércoles tuvimos la noticia de la CNV, este jueves el rumor de que el BCRA había vendido oro, a partir de un informe de la Consultora en 1816. Son todas noticias que por más que después puedan ser desmentidas o no, te genera ruido y te impacta en el precio. La tendencia de fondo es alcista, de eso no hay ninguna duda. Lo hemos constatado con cada programa del dólar agro, que termina con un blue mucho más alto de lo que comienza, por la emisión que eso genera. Que sea de forma más violenta o no, va a depender del día a día, y de cómo evolucionen, por ejemplo, las reservas del BCRA, de si hay nuevas regulaciones, etc. Esperemos que no sea en los números que se movió en estos días, que de repente en un momento de hoy estaba $17 arriba. Más allá de que pueda encontrar cierta calma, con algunos días de tranquilidad y demás, de fondo la tendencia es alcista.