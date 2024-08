Cedears en alerta: por qué Jackson Hole puede ser un antes y un después para Wall Street

En rigor, Powell tiene previsto hablar sobre las perspectivas económicas en la mañana del viernes. Y aunque Jackson Hole no suele ser un lugar en el que los presidentes de la Fed se explayen deliberadamente sobre las decisiones de las tasas de interés a futuro, el discurso del “chairman” mantiene al mercado en vilo.

Un dato a tener en cuenta es que, durante los últimos 20 años, el S&P 500 ha tenido un rendimiento promedio de 0,4% durante la conferencia, según datos de Dow Jones Market Data. El índice registró una ganancia promedio de 0,1% en el mes posterior a la conferencia y un rendimiento promedio de 1,8% en los tres meses posteriores al evento.

S&P 500.jpeg

Sin embargo, en ocasiones, los presidentes de la Fed han hecho comentarios que han provocado una reacción desproporcionada. Por ejemplo, el S&P 500 cayó un 3,4% el 26 de agosto de 2022, después de que Powell destruyera las esperanzas de los inversores de una conclusión rápida de la campaña de aumento de tasas.

Entre las opciones más optimistas del mercado, se baraja que Powell destaque que la inflación se está moviendo en la dirección correcta, lo que le da a la Fed más confianza de que alcanzará su objetivo del 2%. Esto podría indicar que la desaceleración de la inflación le permite al banco central aunar sus esfuerzos en su otra tarea, que es maximizar el empleo.

Sin embargo, también aparecen los escenarios negativos, y hay quienes consideran que los inversores puedan haber puesto sus expectativas demasiado altas para el discurso de Powell. Por ello, la pregunta que surge es ¿Y si Powell simplemente dice que podría querer ajustar las tasas de interés un poco más abajo, pero no necesitamos recortarlas drásticamente?

Esto sería negativo para el mercado, ya que los operadores están descontando recortes de tasas de la Fed en cada una de sus tres reuniones restantes de este año, según la herramienta CME FedWatch. En cualquier caso, el discurso de Powell podría amenazar el repunte del mercado de valores desde la caída a principios de este mes. Y es que no es para menos, pues con los temores de recesión intensificándose, el mercado ahora está en una etapa en la que las malas noticias toman muy en serio.

Jackson Hole bajo la lupa de los analistas

En diálogo con Ámbito, Pedro Moreyra, director de Guardian Capital, explica que los mercados están descontando una probabilidad del 100% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) del 17-18 de septiembre y una probabilidad del 24% de un recorte de 50 puntos básicos en esa misma reunión. “En síntesis, hay consenso en cuanto a que habrá recortes, pero la incertidumbre radica en la magnitud de los mismos”, sostiene.

Sobre el simposio anual en Jackson Hole, Moreyra sostiene que será el evento clave de la semana, en un contexto donde los mercados vienen de registrar su mejor semana de 2024. “En nuestra opinión, el escenario óptimo sería que se den las primeras señales de confirmación de los recortes esperados en septiembre”, sostiene. Sin embargo, lo más probable es que se emita un mensaje constructivo que “ponga énfasis en el objetivo a largo plazo, lo cual, aunque sería un comentario menos directo, seguiría siendo positivo”, analiza Moreyra.

Por su parte, Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, asegura que el mercado internacional seguirá de cerca las novedades que surjan del tradicional simposio, donde lo más esperado será la palabra de Powell.

Fed rate Polymarket.png

En concreto, asegura Franco, “los inversores estarán atentos a qué podrá decir Powell con respecto al devenir de la política monetaria, en especial del sendero de tasas de interés”. Según su análisis, esto encuentra sustento en que el mercado laboral y algunos indicadores de actividad ya no muestran la robustez de hace unos meses y “eso sugiere un posible agotamiento en la dinámica alcista de la economía”.

“Con relación a expectativas de mercado, está implícito en futuros de Fed Funds Rates que habrá recortes de al menos 25 pbs en la tasa de referencia en las tres reuniones restantes del FOMC este año, aunque las probabilidades de que alguno de ellos sea de 50 pbs se ubican en un 75% para diciembre”, concluye Franco.

Por último, y según los datos de la plataforma de predicciones de mercado basada en Blockchain, Polymarket, los inversores ven un 15% de chances de que la Fed recorte en septiembre las tasas en 50 pb; 80% un recorte de 25 pb y un 7% apuesta porque no habrá cambios en ese encuentro.

Cedears: a qué apostar dependiendo de las palabras de Powell

Ignacio Sniechowski, Head of Equity del Grupo IEB, señala en declaraciones a este medio que hoy pareciera que después del lunes negro, el mercado factoriza o avizora un aterrizaje suave de la economía estadounidense (soft landing, en inglés). En ese contexto, analiza que el inversor debería buscar empresas que generen mucha caja y que se beneficien de ese escenario. "Pero dadas las cotizaciones de las empresas tecnológicas, armaría una cartera que sea bien diversificada vía ETFs. Especialmente haría S&P 500 (SPY) y Nasdaq (QQQ). "Sobre todo si se compran Cedears, puesto que tienen mucha liquidez", asegura.

El estratega indica que, si el escenario que sale de Jackson Hole, "que no queda descartado, pero que parecería que hoy no es el que ve el mercado", es decir, uno negativo en el que no se brinden luces sobre las tasas, "tal vez el inversor debería estar un poco más tranquilo y la cartera la armaría con acciones con poca volatilidad y buenos dividendos: como Coca-Cola (KO), Berkshire Hathaway (BRKB) y Johnson & Johnson (JNJ). "Para luego también diversificar con algo del ETF del Dow Jones (DIA) y una pequeña porción de SPY", concluye.