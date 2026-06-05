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5 de junio 2026 - 14:06

FIFA anula entradas del Mundial vendidas sin costo por un error y exige el pago a los compradores

Un fallo en el sistema permitió que decenas de aficionados accedieran a entradas gratuitas; ahora el organismo les pide regularizar la compra.

La FIFA, en el centro de la polémica a pocos días del inicio del Mundial

La FIFA, en el centro de la polémica a pocos días del inicio del Mundial

Imagen: EFE/Adidas

La FIFA volvió a quedar en el centro de la polémica tras cancelar entradas para el próximo Mundial 2026 que habían sido adquiridas sin costo debido a un error en su plataforma digital de ventas.

Según confirmó el organismo, alrededor de 60 aficionados lograron completar la operación sin pagar, producto de una falla en el proceso de pago dentro del sitio web oficial.

Informate más

Los compradores fueron notificados posteriormente de que los tickets habían sido “asignados sin costo (0 US$) debido a un problema técnico”, y que debían abonar el valor correspondiente si deseaban conservarlos.

Un nuevo conflicto en la venta de entradas

Desde la FIFA aclararon que las ubicaciones siguen reservadas para los usuarios afectados, aunque condicionadas a que se complete el pago. Además, el ente rector del fútbol mundial reconoció el inconveniente y pidió disculpas por lo ocurrido.

“Las entradas continúan asignadas, pero es necesario regularizar el importe correcto”, indicaron desde la organización.

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes vinculados al sistema de venta de tickets para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Copa del Mundo FIFA
El episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes vinculados al sistema de venta de tickets para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes vinculados al sistema de venta de tickets para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Investigaciones y reclamos en curso

En los últimos días, la situación escaló aún más cuando autoridades de Nueva York y Nueva Jersey avanzaron con medidas legales para investigar posibles irregularidades en la comercialización de entradas.

Las fiscales generales de ambos estados emitieron citaciones dirigidas a la FIFA, en medio de denuncias relacionadas con la asignación de ubicaciones y la transparencia del proceso.

“El proceso de venta de entradas vuelve a quedar bajo la lupa tras una serie de inconsistencias”.

El incidente refuerza las críticas hacia la organización en la previa de un torneo que promete ser histórico por su formato ampliado y su carácter trinacional, pero que ya enfrenta desafíos en la gestión de uno de los aspectos más sensibles para los aficionados: el acceso a los partidos.

Mientras tanto, los hinchas afectados deberán decidir si abonan el valor total de los tickets o renuncian a su lugar en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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